Анатолий Федорук призвал местных жителей, уехавших из города, пока не возвращаться.

Мэр Бучи Анатолий Федорук отмечает, что в городе разрушению подверглись 22 высотных жилых дома, два из них не подлежат восстановлению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Мы имеем разрушенных 22 высотных жилых дома. Только два не подлежат восстановлению. Это 9-этажные... Мы рассматриваем вопрос их демонтажа. И 243 частных дома, которые также подверглись фактически почти 100% разрушению или процент разрушения такой, что их просто нужно демонтировать", - сообщил городской голова.

Он также отметил, что практически каждый дом россияне ограбили и осквернили.

Федорук призвал местных жителей, уехавших из города, пока не возвращаться.

Напомним, ранее Анатолий Федорук сообщил, что в городе Буча под Киевом в результате ударов оккупантов была выведена из строя тяговая подстанция, повреждены резервуары чистой воды, уничтожены практически все станции, которые обеспечивали связь.

Он отметил, что пока возвращаться в Бучу опасно, поскольку идет разминирование территории и возобновление работы инфраструктуры.

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