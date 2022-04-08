Он отметил, что пока возвращаться в Бучу опасно, поскольку идет разминирование территории и возобновление работы инфраструктуры.

В городе Буча под Киевом в результате ударов оккупантов была выведена из строя тяговая подстанция, повреждены резервуары чистой воды, уничтожены практически все станции, которые обеспечивали связь.

Об этом в интервью Голосу Америки рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук.

"Нельзя говорить, что снаряды случайно попадали именно в объекты критической инфраструктуры. Первой была выведена из строя тяговая подстанция, которая, фактически, питала и железную дорогу, и город – она находилась в самом сердце нашего города, так исторически сложилось. И она полностью разбита, разрушена. Резервуары чистой воды, которые в лесистой местности, также сразу получили повреждения. Мы даже во время оккупации пытались их ремонтировать, давать хотя бы минимальное давление воды, чтобы наши граждане могли потреблять воду, насколько это можно было делать в тех условиях. Все, практически, станции, которые обеспечивали связь, были сразу уничтожены – то есть, враг сознательно производил эти обстрелы. Практически мы оставались без связи, без света, без воды в этих условиях. Я сходил в парк, посмотрел на него и никак не могу понять: вот кого российская армия там искала? – Зачем было разрушать детские площадки, аттракционы, инфраструктуру парка? Изуродовали практически все!", - рассказал о масштабах разрушений мэр.

Кроме того, по словам Федорука, в городе около 20% многоэтажек разрушены и не подлежат восстановлению, а в частном секторе это где-то 150-160 жилых домов, которые сгорели. "Я сейчас не считаю повреждений от мин, осколков, выбитые окна, двери...", - уточнил мэр.

Также Федорук отметил, что во время оккупации в городе оставались 3700 жителей. "В населенных пунктах, входящих в нашу общину, практически 80% жителей остались, потому что не имели возможности уехать. Люди больше месяца находились в подвалах, жили фактически под обстрелами, они нуждаются в медицинской и психологической помощи. И специалисты на сегодняшний день работают над тем, чтобы ее обеспечить", - рассказал он.

Федорук обратился к жителям города и сказал, что пока рано возвращаться, поскольку значительный процент территории еще представляет опасность. "Но вместе с тем обращаюсь к гражданам нашего города, работавшим на предприятиях критической инфраструктуры – вы нам нужны! Потому что, восстановив инфраструктуру, нужен кто-то, кто будет вводить ее в эксплуатацию", - подчеркнул мэр Бучи.

Также Федорук сказал, когда жители Бучи могут вернуться в город. По его словам это может произойти через полторы недели.

"Думаю, недели полторы нам будет достаточно, чтобы восстановить жизнедеятельность города. Хотя объем колоссальный. Пока мы только подсчитываем объемы потерь, которые получила Буча. О какой-то финальной цифре речь пока не идет. Это колоссальные средства. Но мы обязательно все отстроим", - заключил Федорук.

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