Сейчас еще выясняют причину падения вертолета, в котором находилось руководство МВД.

Часть пострадавших от падения вертолета в городе Бровары Киевской области уже в пути в зарубежные клиники. Это двое взрослых и двое детей. Еще двое отправятся в ближайшее время.

Как говорится в сюжете ТСН, прощание с погибшими руководителями МВД в этой авиакатастрофе состоится 21 января в 11:00 в Украинском доме в Киеве. Напомним, погибло 14 человек. Среди них и глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.

Обломки вертолета уже убрали с места его падения, неподалеку стоят только поврежденные авто местных жителей. К разрушенному садику и пострадавшему дому несут цветы. Люди говорят, что пилоту удалось избежать большего количества жертв, ведь воздушное судно не упало на дом.

Видео дня

Катастрофа в Броварах 18.01.2023

18 января в городе Бровары Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. На месте падения выявлено 14 погибших, среди которых ребенок.

На борту вертолета находились девять человек, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли.

Вас также могут заинтересовать новости: