Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на Киевском международном экономическом форуме, напомнил, что аудит списка критически важных предприятий будет проходить до 15 ноября. А по его результатам будут представлены обновленные правила, которые и должны дать баланс между экономикой и потребностями Сил обороны Украины (предварительные изменения в базовое постановление о бронировании Правительство внесло 22 октября).

Аудит решений об определении предприятий критически важными (должен быть проведен до 15 ноября при участии ТЦК) будет касаться тех предприятий, статус которых определяли комиссии, образованные областными государственными администрациями, КГГА и военными администрациями.

Как отмечают в Минэкономики, в первую очередь происходит проверка тех предприятий, которые подавали и заявляли одни данные по уровню заработной оплаты с уплаченными налогами, а затем резко изменили их, или стремительно нарастили штат в тех секторах, где на 100% разрешено бронирование работников.

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Далее у министерства будет 5 дней - до 20 ноября, чтобы обобщить информацию этого аудита и, с учетом результатов бронирования военнообязанных, проинформировать Кабмин.

Кроме того, Правительство дало поручение разработать соответствующие нормативно-правовые акты, которыми будет определен, в частности, порядок проверки обоснованности решений по предоставлению критичности.

Какие критерии критичности будут проверяться?

Во-первых, речь о финансовых требованиях:

сумма уплаченных налогов и сборов должна превышать эквивалент 1,5 млн. евро в течение отчетного налогового года;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и займов, за отчетный налоговый год, должна превышать эквивалент 32 млн. евро.

Второе - стратегическое значение (включение в перечень, утвержденный постановлением Правительства № 83 от 4 марта 2015 г.).

Третье - значение для национальной экономики или общин.

Четвертое - отсутствие задолженности по уплате ЕСВ.

Пятое - уровень заработной платы, где средняя заработная плата на предприятии должна быть на уровне или выше средней по региону по состоянию на IV квартал 2021 года;

Шестое - статус резидента Дія Сити.

Седьмое - поставка коммуникационных услуг (это касается операторов мобильной и фиксированной связи, при условии соблюдения финансовой состоятельности).

Кроме того, к критически важным отнесены, в частности, представительства донорских учреждений; исполнителей проектов международной технической помощи; предприятия протезно-ортопедической отрасли; операторов противоминной деятельности и банки государственного сектора.

Какой период будет охватываться проверкой? Актом Правительства установлено, что это период в течение деятельности предприятия с даты принятия решения о предоставлении критичности. Кроме того, постановление предусматривает проведение таких проверок в случае необходимости. То есть, срок проверок критичности не ограничивается только сроком до 15 ноября. Они смогут проводиться и в дальнейшем.

По результатам проведенной проверки будет устанавливаться соответствие или несоответствиепредприятия критериям и порядку предоставления критичности, что приведет к отмене или подтверждению соответствующего статуса. В случае если предприятие утратит статус критичности, его забронированным работникам аннулируют уже предоставленные отсрочки от мобилизации. Это предусмотрено пп. 3 п. 13 Порядка бронирования военнообязанных во время военного положения.

Но действительно ли сейчас полностью остановлена процедура бронирования? Нет, работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок. В то же время воспользоваться порталом ДІЯ с целью бронирования работников пока невозможно. На период аудита эта услуга временно закрыта.

И напоследок. Украинский бизнес в целом поддерживает аудит предоставления статуса критичности предприятиям, однако этот процесс не должен препятствовать стабильности механизма бронирования.

Компании должны быть уверены в непрерывности таких решений, особенно в критических сферах, где экономическая деятельность прямо влияет на обороноспособность страны.

Проведение аудита позволит определить слабые места в процедуре бронирования, чтобы Правительство могло обновить критерии критичности и обеспечить одновременную поддержку экономики и обороны.

Людмила Крохмалюк, старший юрист юридической компании ADER HABER