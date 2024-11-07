Военные должны чувствовать справедливость, подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что критерии бронирования должны быть такими, которые удовлетворят Вооруженные силы Украины, бизнес и специалистов. Об этом он сообщил на Киевском международном экономическом форуме.

"Линия фронта это безусловный приоритет и справедливость. Они должны чувствовать в первую очередь, в этой войне. Поэтому мы слушаем военных в первую очередь, и слышим их очень хорошо", - сказал Шмыгаль.

По его словам, критерии и параметры бронирования должны быть такими, что удовлетворят Вооруженные силы Украины, защитников и защитниц, и удовлетворит бизнес и специалистов, что является сложной дилеммой.

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"Очень хотелось ввести экономическое бронирование, но военные на передовой не совсем хорошо воспринимают это психологически. Поэтому об этом надо откровенно говорить. Не может воин понять, почему кто-то может условно, если мы говорим об экономическом бронировании, как об уплате определенной суммы средств. Военные это не воспринимают справедливо", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство работает над этим вопросом ежедневно и имеет множество вариантов, которые пытаются согласовать между всеми стейкхолдерами этой дискуссии.

"Думаю, что мы после этой инвентаризации аудита (критичности предприятий - УНИАН) выйдем на решение просто внести изменения уже в действующее постановление и более четко определить критерии", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль сообщил, что сейчас также обсуждают конкретную сумму заработной платы, которую должен иметь работник, чтобы он попал под бронирование.

Мобилизация в Украине - актуальное

Ранее УНИАН писал, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что абсолютное большинство сформированных повесток через реестр "Оберег" были направлены людям, которые являются безработными и не платят налоги в бюджет.

Ранее народный депутат Руслан Горбенко сообщал, что если война продлится еще два-три года, нужно будет мобилизовать по 150 тысяч человек в год.

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