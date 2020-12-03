Бриллианты в брюках. Так украинка пыталась провезти через границу более 50 граммов бриллиантов на сумму 17 миллионов гривень.
Читайте такжеВ Гонконге на аукционе продадут идеальный бриллиант (фото, видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
55-летнюю женщину задержали в аэропорту Борисполь. Женщина возвращалась в Украину из Дубая как обычная туристка. Путешествовала с подругой.
При осмотре в кармане брюк у нее нашли 38 пакетиков с драгоценными камнями. Бриллианты были заранее расфасованные. Среди них были черные и белые камни.
Отмечается, что информацию о возможном незаконном ввозе драгоценностей пограничники получили заранее.
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