Женщина возвращалась в Украину из Дубая как обычная туристка.

Бриллианты в брюках. Так украинка пыталась провезти через границу более 50 граммов бриллиантов на сумму 17 миллионов гривень.

Читайте такжеВ Гонконге на аукционе продадут идеальный бриллиант (фото, видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

55-летнюю женщину задержали в аэропорту Борисполь. Женщина возвращалась в Украину из Дубая как обычная туристка. Путешествовала с подругой.

При осмотре в кармане брюк у нее нашли 38 пакетиков с драгоценными камнями. Бриллианты были заранее расфасованные. Среди них были черные и белые камни.

Отмечается, что информацию о возможном незаконном ввозе драгоценностей пограничники получили заранее.

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Автор: УНИАН