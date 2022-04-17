Как отмечается, шкаф и петушок стали символов стойкости украинцев во время войны.

Музейный фонд пополнился заметным экспонатом. Кухонный шкафчик с керамическим петушком из деоккупированной Бородянки демонтировано из аварийного дома.

Об этом сообщает музей Революции Достоинства в Facebook.

"Проведена культурная "спецоперация" по музеефикации легендарного кухонного шкафа и сохранности всего его содержимого. С сегодняшнего дня она находится в фондах Национального музея Революции Достоинства. Вместе со шкафом передано декоративного керамического петушка, который выстоял во время взрыва рашистської авиабомбы", – информируют представители музея.

Как они отмечают, шкафчик и петушок стали символов стойкости украинцев во время войны. Ведь она уцелела на стене полностью разрушенной бомбой многоэтажки в Бородянке Киевской области.

"Уцелела там, где шансов, казалось бы, никаких. Со всем своим содержимым: фарфоровой посудой, стеклянными окошками дверцы, баночками для специй, традиционными сувенирами. И даже керамическим декоративным сосудом для напитков в виде петушка, изготовленным в 1960-х годах выдающимися мастерами художественной керамики из Василькова Валерия и Надежды Проторьевых", - говорится в сообщении.

Непосредственно спасением шкафчика занимались сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что фото уцелевшего кухонного шкафчика на стене обвалившегося дома в Бородянке очень быстро стало вирусным как символ стойкости и несокрушимости украинцев. Шкафчик с глиняной скульптурой петуха сверху - едва ли не единственное, что уцелело после того, как стены дома обвалились в результате обстрелов.

Журналистам удалось разыскать владелицу квартиры, чей шкафчик выстоял после вражеского авиаудара в Бородянке.

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