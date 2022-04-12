Новую кухню мебельщики обещают изготовить за свой счет, правда, уже после войны.

Тернопольская мебельная компания разыскивает владельцев разрушенного в Бородянке жилья с уже всем известным кухонным шкафчиком, чтобы бесплатно изготовить им новый кухонный гарнитур.

Как передает корреспондент УНИАН, о нестандартной инициативе на своей странице в Фейсбуке сообщил владелец местной мебельной компании Роман Погайдак.

Он заявил, что тернопольские мебельщики берутся пострадавшей семье за свой счет разработать дизайн и сам гарнитур. При этом оговорил, что сделают это после войны.

"Внимание, розыск!!! Все вы видели фото этой кухоньки, устоявшей после нашествия рашистов. Кухня мужественно выдержала все испытания судьбы! Честь и слава украинским мебельщикам, которые изготовили такую устойчивую мебель. А мы разыскиваем владелицу этой кухни, чтобы пообещать ей, что после войны наша компания ... сделает дизайн нового дома и бесплатно изготовит кухню!!! Большая просьба распространить это сообщение, чтобы с нами хозяйка вышла на связь. Обещаем, что новая кухня будет изготовлена с любовью и прослужит дооооооолго и еще дольше. Наши координаты: тел. 0673525006", – написал Погайдак.

Напомним, что фото уцелевшего кухонного шкафчика на стене обвалившегося дома в Бородянке очень быстро стало вирусным как символ стойкости и несокрушимости украинцев. Шкафчик с глиняной скульптурой петуха сверху - едва ли не единственное, что уцелело после того, как стены дома обвалились в результате обстрелов.

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