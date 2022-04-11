Сегодня женщина находится на западе Украины.

В Бородянке Киевской области, сильно пострадавшей от российских обстрелов, чудом уцелел кухонный шкаф в разрушенном доме.

Журналисты ТСН отыскали владелицу квартиры, которая стала героиней мемов.

На днях в социальных сетях стало вирусным фото стены разрушенного дома в Бородянке. На нем - кухонный шкаф с глиняной скульптурой петуха сверху. Шкаф покрыт пылью, но тарелки до сих пор стоят рядами. Это - едва ли не единственное, что уцелело из разрушенной секции дома.

Впервые шкафчик заметила и сфотографировала фотограф Елизавета Серватинская. Впоследствии кадры появились во многих СМИ и в соцсетях, иллюстраторы использовали их для своих работ, пользователи соцсетей - для создания мемов.

В этой квартире жила Надежда Дмитриевна. В этом доме ее семья поселилась как только его возвели - в 1985 году. Авария на Чернобыльской АЭС забрала у Надежды мужа. Она оставалась здесь жить с двумя сыновьями. Сперва умер старший. Два года назад умер и младший, именно он устанавливал этот шкафчик шкаф.

Размышляя о причинах того, почему шкафчик выдержал, Надежда говорит: "Несущая стена, толстая. Она же по лестничной клетке идет. И оно выдержало... Там крючки такие хорошие были... Где-то 12-13 лет назад (устанавливали шкаф - УНИАН)".

Сегодня женщина находится на западе Украины. Еще утром 25 февраля она варила суп. В тот же день она вышла из квартиры, больше туда не вернулась.

Когда оккупанты бомбили ее дом, она пряталась в подвале соседней многоэтажки. На следующий день - уехала из городка.

"Я из подвала вышла в одних ботинках, двое штанов на мне, куртка, пальто - чужое, и косынка... И все... Налегке ... Фотографии ни одной не осталось, детей...", - рассказывает женщина.

Как писал УНИАН, 9 апреля президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по улицам украинской столицы.

Во время прогулки к президенту и главе правительства Великобритании подошла прохожая и подарила керамических петушков. Таких же, как тот, что стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной русскими войсками многоэтажке в Бородянке.

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