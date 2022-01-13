Объединённая еврейская община Украины сегодня, 13 января, опубликовала отчёт о работе, которую проделала за 2021 год. В деятельности организации появились новые направления: мемориализация и безопасность еврейских общин. За год были достигнуты масштабные результаты.
В Украине насчитывается более 1500 еврейских кладбищ. Они находятся в состоянии забвения, есть угроза их вспахивания и застройки. Объединённая еврейская община Украины в 2021 году обозначила уже 80 кладбищ и мест массовых захоронений евреев памятными знаками, сообщает JewishNews.
Кроме того, Объединённая еврейская община Украины за год установила 16 систем безопасности в синагогах, общинных центрах и других еврейских зданиях в разных регионах страны. Это системы видеонаблюдения, а также защитные роллеты и решётки на окна.
Читайте такжеВ Киеве зафиксирован акт антисемитизма (фото)В ОЕОУ поблагодарили еврейские общины, меценатов и всех, кто принял участие в реализации программ по мемориализации и безопасности еврейских общин.