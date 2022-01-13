В Украине остались сотни мест массовых захоронений жертв Холокоста, которые еще не отмечены; миссия еврейской общины – сохранить память о них.

Объединённая еврейская община Украины сегодня, 13 января, опубликовала отчёт о работе, которую проделала за 2021 год. В деятельности организации появились новые направления: мемориализация и безопасность еврейских общин. За год были достигнуты масштабные результаты.

В Украине насчитывается более 1500 еврейских кладбищ. Они находятся в состоянии забвения, есть угроза их вспахивания и застройки. Объединённая еврейская община Украины в 2021 году обозначила уже 80 кладбищ и мест массовых захоронений евреев памятными знаками, сообщает JewishNews.

Кроме того, Объединённая еврейская община Украины за год установила 16 систем безопасности в синагогах, общинных центрах и других еврейских зданиях в разных регионах страны. Это системы видеонаблюдения, а также защитные роллеты и решётки на окна.

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