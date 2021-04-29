По словам министра здравоохранения, больше всего прививок сделано в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях, меньше всего - в Луганской области.

За минувшие сутки в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 70 тыс. 469 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По словам министра, больше всего прививок зафиксировано в Киеве (7 тыс. 736), Харьковской (6 тыс. 234) и Днепропетровской областях (5 тыс. 791), меньше всего - в Луганской области (539).

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Прививки проводилось 267 мобильными бригадами по иммунизации и 1 тыс. 693 пунктами прививки.

С начала кампании по вакцинации прививки получили 629 тыс. 184 человека

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 501 тыс. 690 человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине: детали

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делаются вакцинами CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

За сутки 27 апреля в Украине вакцинировали от коронавируса менее 20 тысяч человек.

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Автор: Наталья Ничишина