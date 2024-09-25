Благотворительный Фонд Руслана Шостака стал партнером государства в организации эвакуации детей в Турцию. Его благотворительный проект "Детство без войны" выполнил самую масштабную централизованную частно-государственную эвакуацию детей-сирот, пишут "Українські новини".

Еще весной 2022 года из-за полномасштабного вторжения детские дома интернатного типа эвакуировали в безопасные места: 94 учреждения переместили в пределах Украины, 196 - за границу. Больше всего - в Польшу, Германию и Турцию. Фонд Руслана Шостака осуществил эвакуацию детей-сирот в Турцию - пребывание там детей в течение длительного уже времени полностью оплачивается фондом. Об этом рассказал народный депутат Андрей Боблях, который в составе мониторинговой миссии посетил отель возле Кемера в Турции, где живут эвакуированные украинские дети.

"Дети живут в гостиничном комплексе вблизи Кемера, это коттеджная застройка у моря. Дети живут в отдельных корпусах, в основном живут по двое, в больших комнатах - по трое. Это соответствует всем санитарным нормам. В помещениях чисто, есть какие-то милые сердцу мелочи, напоминающие о родном доме. Конечно, дети скучают по прошлому, однако имеют все необходимое, чтобы чувствовать себя защищенными. Кстати, у всех детей есть планшеты, которыми их обеспечил фонд Руслана Шостака", - рассказал Андрей Боблях.

Видео дня

По его словам, дети хорошо питаются, а кухня в отеле - преимущественно украинская, ведь шеф-повар - украинец. Каждые три месяца дети имеют возможность выбрать себе новую одежду. Среди преимуществ размещения детей в курортном месте - возможность ежедневно ходить к морю, поэтому, дети имеют как качественный быт, так и отдых и оздоровление.

"Хочу подчеркнуть, что детей перемещали из украинских заведений с сопровождением из Украины. Кстати, большинство перемещенных благодаря Фонду Руслана Шостака являются воспитанниками интернатных учреждений Днепропетровщины. С ними на постоянной основе или ротационно живут и работают их воспитатели. Они и обеспечивают украиноязычное окружение. Дети дистанционно учатся по украинской программе, поэтому образовательный процесс не прерывается. На территории гостиничного комплекса есть большая библиотека с украинскими книгами", - отметил Андрей Боблях.

По его словам, в Турции эвакуированные дети имеют также полноценный доступ к медицине. Он также отметил, что со временем дети должны вернуться в Украину, однако здесь главным условием возвращения должна стать безопасность, а также возможность попасть не в детдом, а в круг семьи.

"Наша общая цель - сделать так, чтобы дети-сироты вернулись в Украину не в детские дома, а в заботливые семьи. Именно над этим нужно работать всем институтам. Но главным приоритетом должна оставаться безопасность детей", - отметил народный депутат Боблях.

В Фонде отмечают, что реализация такого масштабного проекта стала возможной благодаря собственным инвестициям Руслана Шостака и поддержке международных партнеров.

Напомним, проект "Детство без войны" Фонда Руслана Шостака привлек 3,9 млн евро на переезд и проживание в Турции примерно двух тысяч украинских детей-сирот.