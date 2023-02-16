Представители украинского бизнеса считают, что принятый нардепами "почтовый" закон усилил давление на бизнес, создал коррупционные риски, а некоторые его недостатки могут привести к монополизации рынка. Об этом заявляют в компании "Новая почта", представитель которой уже обратился с замечаниями в профильный комитет Рады, чтобы депутаты усовершенствовали документ.

Отмечается, что закон предусматривает право и возможность осуществлять международный почтовый обмен операторам почтовой связи, которые имеют код оператора во Всемирном почтовом союзе (ВПС). Поэтому "Новая почта" обратилась ко ВПС с просьбой предоставить ей соответствующий код.

Как рассказали в компании, они получили официальный ответ, что "с 2007 года Всемирным почтовым союзом не выдаются такие коды почтовым операторам, которые не имеют статуса назначенного оператора". Поэтому НП не может получить код, а значит, и выйти на рынок международных отправлений.

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"Следовательно, украинский рынок международных отправлений будет поделен между двумя операторами, которые имеют специальный код ВПС — государственной "Укрпочтой" и частной службой "Мист Экспресс", — отметили в компании.

При этом, обращают внимание в "Новой почте", в самом ЕС наличие такого кода необязательно с 2007 года.

"Следовательно, положения украинского закона О почтовой связи противоречат практике ЕС. А депутаты "загнали" украинцев в монопольную ловушку — люди просто не будут иметь выбора. Ведь без изменений в закон, которые привели бы его в соответствие с европейской регуляторной практикой, доступ на рынок всем остальным операторам просто закрыт — он станет монополизированным", — убеждены в НП.

"Вышеуказанные обстоятельства в полной мере свидетельствуют о фактической и практической недейственности механизма реализации заложенной в Закон Украины "О почтовой связи" идеи о необходимости предотвращения проявлений монополизации на рынке услуг почтовой связи в сфере осуществления международного почтового обмена. Учитывая приведенное, просим инициировать разработку и внедрение срочных изменений в Закон Украины "О почтовой связи", которые бы позволяли операторам почтовой связи участвовать в международном почтовом обмене на условиях свободной конкуренции с четко установленными правилами и требованиями. Осуществление международного сотрудничества в сфере предоставления услуг почтовой связи должно происходить на свободных прозрачных и одинаковых для всех участников условиях", — указывает "Новая почта" в официальном обращении к главе парламентского Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрию Киселю — он отвечает за разработку законодательной базы для регулирования почтовой отрасли.

Поэтому в компании НП отметили, что "почтовый" закон имеет ряд недостатков, поэтому рано или поздно депутатам придется его переписывать, ведь Украине следует гармонизировать свое законодательство с европейским на пути к ЕС.

В "Новой почте" говорят, что еще на стадии работы в парламенте над законопроектом, который с декабря 2022 года уже регулирует почтовую деятельность в Украине, к нему высказывались другие серьезные замечания. Но депутаты их проигнорировали.