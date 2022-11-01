Специальная Директива ЕС, регулирующая почтовую связь во всех странах Евросоюза, не предусматривает государственного надзора за всеми почтовыми операторами, а лишь регулирует услуги общего обслуживания.

Проект закона о почтовой связи, который должен установить стандарты деятельности в отрасли, может усилить государственное административное давление на бизнес, создать коррупционные риски и привести к монополизации рынка. Кроме того, предложенная редакция законопроекта противоречит регуляторной практике Европейского Союза и его Директиве, устанавливающей правила деятельности отрасли.

Об этом говорится в письме компании "Новая Почта" руководителю парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрию Киселю, который отвечает за разработку законопроекта по регулированию отрасли.

Представители бизнеса отметили, что комитет без консультаций с ними приготовил ко второму чтению документ, который содержит спорные нормы, предложенные депутатами. В частности, законодатели предлагают ввести государственный контроль, а также наделить чрезмерными полномочиями Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

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"Такой надзор (контроль) предусматривает проведение Комиссией проверок, вынесение распорядительных документов по их результатам, применение административно-хозяйственных санкций, проведение мониторинга качества предоставления почтовых услуг, вымогательство предоставления отчетности, информации, в том числе содержащей финансово-экономические показатели, документов и материалов операторами почтовой связи на адрес Комиссии", — отмечают в "Новой Почте" о рисках усиления административного давления на бизнес.

Антикоррупционные структуры и другие комитеты парламента отмечают, что предложенная ко второму чтению версия законопроекта о почтовой связи противоречит обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Специальная Директива ЕС, регулирующая почтовую связь во всех странах Евросоюза, не предусматривает государственного надзора за всеми почтовыми операторами, а лишь регулирует услуги общего обслуживания, что в терминологии украинского законодательства предусматривает государственный контроль только в сфере универсальных услуг почтовой связи. Так же, европейское законодательство не наделяет государственных регуляторов какими-то "уголовными" полномочиями. Вместо этого, государства-члены ЕС устанавливают общие стандарты почтовой деятельности, а раз в несколько лет операторы проходят плановые проверки. Вместе с тем украинские законодатели могут наделить государственного регулятора полномочиями для постоянных проверок и мониторинга.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое осуществляло анализ законопроекта с аналогичными нормами, выразило свои предостережения о недопустимости чрезмерного административного давления, ведь почти неограниченные контрольные полномочия государственных регуляторов — источник высоких коррупционных рисков. НАПК также обращает внимание депутатов, что предложенное ими законодательное регулирование почтовой отрасли противоречит нормативам ЕС.

Кроме того, в предложенном депутатами законопроекте о регулировании отрасли почтовой связи, который готовится ко второму чтению, существует риск дублирования контролирующих функций государства. В настоящее время соблюдение прав потребителей почтовых услуг контролирует Госпродслужба, а предоставление таких полномочий еще одному государственному органу приведет к усилению административного давления — это прямо противоречит закону "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз в своем заключении к другому законопроекту о регулировании почтовой отрасли с аналогичными нормами также указывает на необходимость "существенной доработки" документа, чтобы гармонизировать его с правилами Евросоюза, членство в котором Украина очень хочет получить.

Также закон в предложенной ко второму чтению редакции может помешать развитию в Украине международных почтовых отправлений, ведь потребует от украинских операторов иметь специальные коды для таможенного контроля в местах международного почтового обмена. Такое законодательное требование может стать искусственным регуляторным барьером, который будет мешать развитию конкуренции в сегменте международных отправлений, а затем приведет к монополизации сервиса и его ухудшению.

Поэтому бизнес, НАПК и парламентские комитеты просят коллег-депутатов более тщательно поработать над законопроектом, чтобы избежать ошибок и рисков: "Проект закона содержит коррупциогенные факторы и требует доработки с учетом приведенных рекомендаций и учета других замечаний".