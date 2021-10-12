Юрий Чорнобривец, Директор Института потребительских экспертиз.

Почему наливать спирт вскоре мы будем не в стакан, а в бак? Кому выгодно?

Биоэтанол или обезвоженный этанол производится из растительного сырья и представляет собой не что иное, как спирт С2Н5ОН. Лоббируемый в последние месяцы в Украине законопроект №3356-Д от 5.11.2020 предусматривает обязательное добавление биоэтанолов в объеме 5% начиная с 2022 года.

В Евросоюзе же, например, этанол в небольших количествах уже 10 лет как добавляется в любой бензин. До 2020 года доля этанола в европейском бензине должна была "дорасти" до 10%, однако большинство европейских стран так и не приняли решение об увеличении доли биоэтанола в топливе.

И на это есть причины.

Чем же это чревато для нас с вами? Давайте разберёмся.

Если что-то делается, причём в масштабах страны, значит это кому-то выгодно. По словам лоббистов биоэтанольного закона, производство биоэтанола выгодно Украине с нескольких сторон:

Как влияет биотопливо на работу двигателя?

Производители биотоплива смело заявляют о преимуществах, от которых просто дух захватывает: "Добавление этилового спирта в обычный бензин в количестве 5–20% превращает "бодягу" в супертопливо. Октановое число повышается от 3 до 8 ед., бензин сгорает полностью, КПД мотора возрастает...

На первый взгляд может показаться, что рецепт счастья для автомобилистов найден. Однако, повального отказа от обычного топлива не наблюдается. И дело тут не в том, что автомобилисты не верят своему счастью. Они бы и рады, но факты вещь упрямая, ведь на ряду с восторгами о преимуществе спиртового топлива существуют и полностью противоположные отзывы. Например:

Бензин с добавлением 5% биоэтанола будет стоить как минимум на 70 копеек дороже. Плюс существенно повышается расход топлива, иногда на 15–20 %, что совсем не выгодно для потребителя.

Снижается мощность двигателя

Загорается сигнал ошибки "check engine" (проверьте двигатель), что приводит к дополнительным заездам на станции техобслуживания.

Но эти недостатки – мелочи, по сравнению с теми проблемами, которые появятся позднее и повлекут за собой существенные расходы на эксплуатацию авто:

Быстро выходят из строя свечи

Спирт разъедает резиновые, пластиковые и алюминиевые детали топливной системы

Снижается ресурс двигателя

Интересно, что производители известных марок очень не любят вопросы о биоэтаноле и отвечают уклончиво: "Исследования влияния биотоплива на ресурс автомобиля компания не проводила, поэтому рекомендовать не можем".

Кстати, обратите внимание, что ЕС в течение 10 лет применяло топливо с добавлением 5% биоэтанола, но большинство стран ЕС так и не решились увеличить содержание этанола в каждом бензине до 10%. К чему бы это? Даже в Германии каждый 10-й автомобиль не приспособлен к бензину с содержанием 10% биоэтанола (что уже говорить об Украинском автопарке!).

Какова ситуация в Украине?

В Украине не доступна официальная информация о количестве авто, для которых губительно использование топлива с содержанием биоэтанола.

Спиртовые заводы в Украине – старые, 50% рынка спирта в стране – в тени, соответственно, качество отечественного биоэтанола находится под большим вопросом. А производство биоэтанола второго поколения (из отходов) в Украине пока вообще отсутствует.

Кстати, машина, сошедшая с конвейера до 2008 года совершенно не приспособлена к использованию спиртосодержащего топлива. То есть все старые авто вскоре самоликвидируются из-за того, что биотопливо приведет их в состояние, не поддающееся восстановлению. Какое количество авто, непредназначенных для использования бензинов с содержанием спирта, есть в Украине вообще не известно.

Эксперты нефтегазового рынка весьма скептически относятся к Законопроекту об обязательном добавлении биоэтанолов в моторные топлива, и неоднократно призывали депутатов воздержаться от его принятия. Почему так категорично заявляют те, кто десятки лет работает на этом рынке?

Первая причина – неготовность автомобилей, которые ездят по нашим дорогам к биотопливу. Если каждая 10-я машина в Германии выйдет из строя при увеличении содержания биоэтанола до 10%, то представьте себе, сколько машин будет "угроблено" у нас при добавлении даже 5%. Наверное, больше половины. И если в Германии учитывают интересы потребителей, потому что законы не позволяют на них наплевать, то у нас думать о людях и вовсе не привыкли.

Вторая причина пессимизма экспертов относительно биоэтанола в топливе заключается в том, что "бодяжить" топливо у нас так же естественно, как воровать из казны. Качество этанола у нас оставляет желать лучшего. Некачественный этанол ухудшает КПД мотора. При заправке плохим спиртом смесь быстро распадается. Появляются детонация и стук клапанов. Но и это еще не все.

Не чистые на руку производители вместо этанола (C2H5OH), производство которого стоит довольно-таки дорого, льют метанол (CH3OH), который в разы дешевле. Метанол способствует быстрой коррозии металла и за короткое время способен убить любой новый двигатель. Даже если он адаптирован под работу на спирту. Отличить этанол от метанола можно только в специальной лаборатории. То есть автомобилист на заправке не может определить, какое биотопливо заливают ему в бак. И если двигатель "прикажет долго жить", то это будет проблемой самого автомобилиста.

Возможно, в будущем спирт станет отличной альтернативой бензину. Но пока еще, существующее в Украине спиртовое горючее – не конкурентноспособно, так как убедиться в его безопасности для автомобиля просто невозможно.

В случае преждевременного капремонта двигателя никто не компенсирует автовладельцу убытки, которые он понесет из-за некачественного биотоплива. Любая страховая компания откажет в выплате. А гарантия на авто окажется недействительной.

Автор: Иван Бойко