По его словам, может возникнуть "кризис, который будет влиять на ход войны".

Без финансовой поддержки от западных партнеров Украине будет трудно начислять соцвыплаты, ведь почти все средства сейчас идут на финансирование армии. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с представителями африканских СМИ.

"Важный вопрос - финансовая поддержка по социальным выплатам. Я вам скажу откровенно - без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, все мы отдаем нашим военным", - сказал президент

Он добавил, что без помощи от союзников Украине придется выбирать между социальным обеспечением и расходами на армию, и это может вызвать в обществе "кризис, который будет влиять на ход войны".

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"Надо будет либо уменьшать поддержку военным, выплаты им, либо не давать социальную помощь. То есть, это в любом случае будет кризис. Будет ли она влиять на ход войны? Да. Остановит ли она нашу борьбу? Нет", - подчеркнул Зеленский.

Соцвыплаты в Украине

Ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что около 40% внутренне перемещенных лиц, получающих финансовую помощь от государства, живут только на эти средства.

В октябре Министерство социальной политики прекратило выплаты ежемесячного пособия более 140 тысяч внутренне перемещенных лиц, поскольку проверка показала, что эти люди не соответствовали критериям оказания помощи. Это уменьшило расходы государственного бюджета на 400 млн. гривен в месяц.

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