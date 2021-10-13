Педагогов, не прошедших курс вакцинации, на время карантина будут отстранять от работы.

Министерство здравоохранения Украины инициирует досрочные каникулы для школьников, а невакцинированных учителей временно отстранят от работы и будут лишать зарплаты.

Как сообщили в Минздраве со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 12 октября поддержала их предложение обратиться в установленном порядке к областным и Киевской городской госадминистрациям с предложением переноса осенних каникул в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью ухудшается, в частности, каждый день у сотен детей обнаруживают COVID-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию из-за выявленных случаев COVID-19. Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространения коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количества обязательных социальных контактов", – пояснил Ляшко.

Министр напомнил, что педагоги включены в Перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы. Если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

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"Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей", – подчеркнул министр.

Отметим, что Минобразования и науки рекомендовало в этом учебном году провести осенние каникулы с 25 по 31 октября.

Ранее Минздрав посоветовал украинцам, которые имеют декларации с семейными врачами - антивакцинаторами, искать для себя нового специалиста.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали более 16 тысяч новых случаев коронавируса, умерли почти полсотни человек.

Автор: Инна Андалицкая