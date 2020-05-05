Половина украинцев не знают о пророссийской акции "Бессмертный полк" – опрос

Также социологическое исследование показало, что 12% граждан знают о пророссийской акции "Бессмертный полк", но относятся к ней негативно, знают и положительно относятся - 18% опрошенных, а нейтрально - 12%.

Половина украинцев не знают об акции "Бессмертный полк", которую каждый год 9 мая проводят пророссийские партии и политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов сообщил во время онлайн-конференции, представляя результаты соответствующего социологического опроса.

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По его словам, как показали результаты исследования, большинство украинцев (51%) не знают о массовых мероприятиях под названием "Бессмертный полк", которые проводятся 9 мая.

Кроме того, еще 12% респондентов знают об этих мероприятиях, но относятся к ним отрицательно, знают и положительно относятся к ним 18% опрошенных, а нейтрально - 12%.

Данные опроса свидетельствуют, во всех регионах более 50% опрошенных не знают об этом мероприятии, кроме восточных областей, где осведомленность несколько выше (ничего не знают 33%).

На востоке также больше и положительных отношений - 32% против 25% на юге, 15% в центре и 9% на западе.

Общенациональное исследование проводили Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии с 17 по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Ранее УНИАН сообщал, что большинство украинцев против участия украинских политиков в праздновании Дня победы в Москве.