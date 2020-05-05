Большинство украинцев против участия украинских политиков в праздновании Дня победы в Москве – опрос

Поддерживают такую идею 21% респондентов, еще 18% не определились.

Более 60% украинцев не поддерживают участие украинских политиков в праздновании Дня победы в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего опроса на онлайн-конференции представил аналитик фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов.

Читайте такжеПочти половина украинцев считает, что Украина движется в неправильном направлении - опросТак, 61% респондентов не поддерживают идею участия украинских политиков в мероприятиях по случаю Дня победы, которые состоятся в Москве, поддерживают - 21%, еще 18% не определились.

Данные опроса свидетельствуют, что меньше всего такую идею поддерживают на западе и в центре - 12% и 18% соответственно, а на востоке и юге по 29% сторонников такого теоретического визита политиков, однако же большинство в этих регионах (около 50%) высказываются против такой идеи.

Общенациональное исследование проведено фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Ранее УНИАН сообщал, что большинство украинцев не доверяют Раде, Кабмину, правоохранителям, Минздраву и НБУ.