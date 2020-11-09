Байкеры оттащили лежащего с дороги и скрылись / скриншот из видео
В Киеве байкеры выехали на тротуар и избили прохожего.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Чтобы обойти пробку рядом со станцией метро "Почайна", гонщики объезжали дорогу по тротуару. Когда неожиданно на одного пакетом замахнулся возмущенный прохожий.
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На другом видео уже видно, как мужчина, который хотел наказать нарушителей, уже лежит на тротуаре. За него вступилась женщина, она также пыталась пнуть мотоцикл.
Байкеры оттащили лежащего с дороги и скрылись.
В Киеве байкеры выехали на тротуар и избили прохожего
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