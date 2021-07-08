Инцидент произошел на улице Жилянской

В центре Киева на дороге внезапно образовалось "озеро". Заполненную водой яму оградили палкой и полосатой лентой.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Жилянской, 54.

"Жарко? Бассейн заказывали?", - говорится в подписи под видео.

Коммунальщики поставили в яму палку, к которой привязали красно-белую ленту.

При этом видно, что асфальт обваливается в яму, отчего она только увеличивается.

Сегодня произошла еще одна неприятная ситуация с провалом на дороге. В Киеве женщина провалилась в яму с кипятком. Инцидент произошел неподалеку от станции метро Героев Днепра. Асфальт буквально ушел из-под ног пострадавшей и она оказалась в яме с горячим кипятком.

Как ранее сообщал УНИАН, в столице часто прорывает трубы или проваливается асфальт. 22 июня на улице Электриков забил огромный гейзер посреди дороги, из-за чего образовалась "река".

За два дня до этого на Дарницком бульваре произошел похожий случай. Там прорвало трубу с холодной водой диаметром 500 мм - прямо на дороге. В "Киевводоканале" журналистам рассказали, что жильцы близлежащих районов жаловались на отсутствие воды или слабый напор.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева