Они доставили по гуманитарному коридору более 2,5 тысячи человек.

Более 2,5 тысячи человек из Бердянска и Мелитополя, которые ехали автобусами и частным транспортом, уже добрались до Запорожья.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Автобусы и частный транспорт из Бердянска и Мелитополя добрались до Запорожья", - написал Тимошенко, разместив видео с прибывшим транспортом и людьми.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля гуманитарными коридорами были эвакуированы 6 тыс. 266 людей.

Вечером 1 апреля Тимошенко сообщил, что из Мариуполя (Донецкая область) вывезли 3 071 человека.

В Луганской области удалось эвакуировать: из Северодонецка – 285 человек, Рубежного – 60 человек, Лисичанска – 1 300 человек, Кременной – 52 человека, Попасной – 38 человек.

В Запорожской области были эвакуированы: из Пологов - 452 человека, из Васильевки - 180 человек, из Мелитополя - 813 человек, Бердянска - 15 человек.

Он добавил, что ожидается прибытие в Запорожье людей, которые, наконец, выехали в автобусе и частным транспортом из Бердянска и Мелитополя.

Тимошенко отметил, что они уже прошли последний блокпост оккупационных войск в Васильевке: 42 автобусы из Бердянска с мариупольцами, 12 автобусов из Мелитополя с местными жителями, 300 автомобилей частного транспорта.

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