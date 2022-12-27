Сложности с обеспечением женской формой наших защитниц есть постоянно.

Сеть мультимаркетов "Аврора" и певица Оля Полякова вместе с ОО "Землячки" открывают сбор на 6 миллионов гривень для пошива зимней формы женщинам, которые служат в ВСУ.

Сложности с обеспечением женской формой наших защитниц есть постоянно, поскольку с начала полномасштабного вторжения многие женщины добровольно вступили в ряды ВСУ.

Поэтому сеть мультимаркетов "Аврора" запускает акцию "Дари тепло, даря праздник". Главная цель активности — с 19 декабря 2022 года по 15 января 2023 года собрать 6 000 000 гривень.

Эти средства будут переданы общественной организации "Землячки": она запустила пошив зимней формы и бесплатно отправляет ее всем женщинам-военным на передовой, которые делают запросы через инстаграм организации zemliachky.ukrainian_front. Амбассадором этой акции выступает известная украинская певица Оля Полякова.

Основной посыл активности — не откладывать жизнь на потом, а создать праздничное настроение в своем доме, одновременно согрев защитниц на передовой.

Принять участие в акции можно, приобретя в "Авроре" любые праздничные товары: гирлянды, елочные шарики, дождик, искусственные елки, новогодний декор и аксессуары. Десять процентов от каждой покупки таких товаров будут перечислены в ОО "Землячки" и направлены на пошив зимней формы для женщин-военных.

Приобрести новогодние товары можно как в магазинах сети, так и в интернет-магазине "Аврора", работающий в тестовом режиме.

"Украинские женщины сильные и красивые, они — пример несокрушимой воли и невероятной работоспособности: каждая уникальна на своем фронте.

Эта акция поднимает важный вопрос — праздновать или не праздновать рождественские праздники во время войны? Скажу вам честно: заботиться о подарках и поздравлениях родных — это нормально. Это сохраняет нашу человечность, помогает выстоять и сражаться дальше", – прокомментировала свое участие в акции певица Оля Полякова.

Также благотворительную инициативу информационно поддерживает женский футбольный клуб "Кривбасс". Команда клуба призывает всех футбольных болельщиков присоединяться к сбору для наших защитниц.

Присоединиться к благотворительной акции можно не только покупкой новогодних товаров в "Авроре". Все желающие могут поддержать женщин в ВСУ добровольным донатом на банку "Монобанк" ОО "Землячки".

Собранная сумма будет обновляться каждый день, отследить прогресс можно на сайте сбора.

Организаторы акции будут искренне благодарны за информационную поддержку в соцсетях, которую может оказать каждый. Для этого достаточно написать пост или сделать историю с хештегом #даритепло.