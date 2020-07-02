Авария самолета на Буковине: суд признал пилота психически больным (фото)

К мужчине применены принудительные меры медицинского характера.

Заставновский суд Черновицкой области признал душевнобольным мужчину, который допустил аварию двухместного самолета марки «Х-32-912-Бекас». В результате аварии пилот и пассажир самолета получили тяжелые телесные повреждения. Инцидент произошел 26 июля 2019 года.

Читайте такжеАвиакатастрофа в Одессе: стали известны новые подробности трагедииКак сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области, суд постановил применить к виновнику аварии принудительные меры медицинского характера в виде предоставления амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке.

Отмечается, что мужчина совершал полет, не имея действующего свидетельства пилота, без соответствующего разрешения Госавиаслужбы Украины и без предоставления диспетчерским органам обслуживания воздушного движения план полета.

В ведомстве добавили, что, пролетая над деревней Погореловка, Заставновского района, пилот, осуществляя разворот самолета с понижением, неверно применил приемы управления воздушным судном и допустил его столкновение с землей с последующим опрокидыванием.

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы подозреваемый по своему психическому состоянию не может в полной мере осознавать свои действия и нуждается в применении принудительных мер медицинского характера», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН писал, как 17 июня в Одессе возле гипермаркета упал самолет.

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