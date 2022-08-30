О планах захватчиков рассказали пленные русские.

Российские оккупанты готовят покушение на миссию МАГАТЭ в Энергодаре Запорожской области.

Об этом сообщил политолог и военный Кирилл Сазонов в Facebook.

Сегодня утром украинские воины освободили населенные пункты Щербаки и Нестерянка Запорожской области. В Энергодаре ведут бои передовые разведгруппы ВСУ, часть российского гарнизона начала отступать на ЗАЭС, чтобы прикрыться станцией от украинской артиллерии.

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В то же время миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси уже в пути на станцию и рассчитывает в ближайшее время ее посетить.

"Источники в разведке сообщили, что пленные, которых взяли во время освобождения Щербаков и Нестерянки, заявили, что имели задание совершить обстрел колонны с миссией МАГАТЭ, используя в том числе трофейное вооружение западного образца. С целью обвинить Украину в срыве миссии. Сейчас принимаются усиленные меры для безопасности делегации, поскольку Россия не отказалась от намерений совершить очередную провокацию", - заявил Сазонов.

Как сообщал УНИАН, 29 августа спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил подробности прибытия миссии Международного агентства по атомной энергии.

"По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов", - заявил спикер.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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