Количество заведомо ложных сообщений о преступлениях уменьшилось вдвое - Аваков

Министр внутренних дел отметил, что раскрыто каждое четвертое такое преступление.

Количество заведомо ложных сообщений о совершении преступления уменьшилось вдвое по сравнению с прошлым годом.

Читайте такжеПолиция не хочет расследовать дела о хулиганстве, меняя квалификацию на менее тяжкие преступления - генпрокурор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на координационном совещании прокуратуры, полиции и СБУ заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, количество заведомо ложных сообщений о совершении преступления за первое полугодии 2020 года по сравнению с этим же периодом прошлого года уменьшилось примерно вдвое - с 775 сообщений до 379. Аваков отметил, что раскрыто каждое четвертое такое преступление.

Министр внутренних дел также добавил, что поддерживает законопроект «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан».

Кроме того, Аваков отметил, что на протяжении 2013-2016 лет потеряно 78 тыс. единиц различного вида оружия и все оно оказалось в нелегальном обороте и является инструментом преступлений.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram