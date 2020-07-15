Правительство хочет значительно ужесточить наказание для псевдоминеров

Кабмин предлагает установить как обязательное дополнительное наказание ‑ конфискацию имущества.

Кабинет министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно ужесточения ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, документом предлагается установить в качестве обязательного дополнительного наказания конфискацию имущества.

«Количество заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности за последние время приобрело угрожающий масштаб. В 2019 году следователями Нацполиции начато досудебное расследование 2 тысяч уголовных производств. Правоохранители вынуждены реагировать на каждое такое сообщение, задействуя значительное количество специальной техники и личного состава», - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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По его словам, сообщения носят комплексный характер, когда одновременно сообщается о заминировании сразу десятков объектов.

Законопроектом предлагается в качестве обязательного дополнительного наказания конфискация имущества.

Предусмотрено также ужесточение уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества, если объектами ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, или учреждения здравоохранения и образования.

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