Активным пользователям, которые по крайней мере раз в месяц заходят в приложение, не нужно будет проходить повторную авторизацию.

В приложении "Армия+" добавили новый метод защиты данных и убрали повторные авторизации. Как отмечается в сообщении на сайте Министерства обороны Украины (МОУ), это обновление решает вопрос с частым автоматическим выходом из приложения и необходимостью новой авторизации.

Кроме того, благодаря обновлению криптографического шифрования была повышена надежность работы с данными.

"Уже 500 000 военнослужащих используют "Армия+". Чтобы защитить данные, приложение периодически удаляет информацию о пользователях и просит повторно пройти авторизацию и подтвердить свою военную службу. Это предохранитель, который не позволяет злоумышленникам добраться до информации в приложении", - отметили в МОУ.

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Так, в новой версии данные имеют криптографическое шифрование, что усиливает безопасность приложения.

"Активным пользователям, которые по крайней мере раз в месяц заходят в "Армия+", не нужно проходить повторную авторизацию. Впоследствии в приложении будут храниться и сведения для электронных рапортов, в частности Армия ID командира или название должности, чтобы не вводить их каждый раз при подаче документов", - говорится в сообщении.

Как отметила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации, они получили много комментариев и замечаний о необходимости постоянной авторизации в приложении от пользователей:

"Благодаря технологии криптографии мы усилили безопасность данных. И нам уже не нужно требовать повторных авторизаций для активных пользователей. Цифровые сервисы от государства должны быть максимально удобными".

Кроме того, говорится в сообщении, в "Армия+" добавили новый критерий, по которому система автоматически будет проверять статус военнослужащего и позволять вход в приложение.

Предполагается, что это ускорит обработку данных и уменьшит нагрузку на операторов. Теперь количество успешно обработанных заявок на авторизацию в автоматическом режиме увеличится.

Цифровизация в ВСУ - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба МОУ проинформировала, что военнообязанные смогут получить электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии через "Резерв+" без необходимости посещать территориальные центры комплектования. Соответствующий механизм планируют наработать до конца февраля.

В то же время решение военно-врачебной экспертизы будут поступать не в бумажном виде в ТЦК, а в электронной форме в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности реестр "Оберег".

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