В течение 24 часов после подачи заявки военный получит ответ.

В "Армии+" появилась возможность написать рапорт на возвращение на службу после самовольного оставления части (СОЧ). Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

"Мы сделали функционал в "Армия+"... для того, чтобы военнослужащий мог инициировать рапорт на возвращение на службу после СОЧ и смог оперативно восстановиться на службе, вернуть себе социальные гарантии, вернуть себе заработную плату и дальше уже в таком статусе вернуться именно в ту воинскую часть, которую он хочет выбрать, где он хочет служить", - сказала Черногоренко.

Она добавила, что в течение 24 часов после подачи рапорта военный получит сообщение о том, что он должен прибыть в новую воинскую часть батальона резерва. Она напомнила, что сейчас есть 17 таких частей, где военного смогут быстро восстановить на службе.

Видео дня

"Это временный пункт, из которого он может перевестись в ту воинскую часть, которую считает релевантной для себя, где он доверяет командиру, где он доверяет собратьям и может быть мотивированным. То есть 72 часа на рассмотрение рапорта, 24 часа - на прибытие в батальон резерва. И уже из резервной части он опять же через "Армия+" подает рапорт на перевод в свою целевую воинскую часть", - добавила Черногоренко.

СОЧ в Украине: важные новости

Ранее в Украине приняли закон о возвращении на службу после первого самовольного оставления части. Им предусматривается возобновление выплат денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий в случае добровольного возвращения военного из СОЧ.

Журналисты Associated Press в ноябре сообщали, что реальное количество дезертиров в украинской армии может достигать 200 тысяч военнослужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: