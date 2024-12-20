Соответствующий механизм Минобороны планирует наработать до конца февраля 2025 года.

Военнообязанные смогут получить электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) через приложение "Резерв+" без необходимости посещать территориальные центры комплектования (ТЦК).

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, соответствующий механизм планируют наработать до конца февраля 2025 года.

При этом, как уточнили в ведомстве, решения военно-врачебной экспертизы будут поступать не в бумажном виде в ТЦК, а в электронной форме в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности реестр Оберег.

Видео дня

Отмечается, что целью реформы военно-врачебной экспертизы является усиление ее эффективности, разграничение функций ВВК и ТЦК, избежание очередей в территориальных центрах комплектования и снижение коррупционных рисков.

"В результате медицинский осмотр можно будет пройти в любом удобном, определенном в перечне, медицинском учреждении, а выводы врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц", - прокомментировала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко.

Мобилизация в Украине - отсрочка в "Резерв+"

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в приложении "Резерв+" заработала возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Кроме многодетных родителей, сервис онлайн-отсрочек доступен для людей с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности, и студентов, аспирантов и докторантов, которые получают образование в последовательном порядке. Например, после бакалавра получают степень магистра или после магистра учатся на аспирантуре.

В Минобороны подчеркнули, что онлайн-отсрочка работает очень просто - надо авторизоваться в "Резерв+" и отправить запрос. Система проверит, имеете ли вы право на отсрочку. Если да, то этот статус отобразится в электронном военном документе.

Вас также могут заинтересовать новости: