Верховная Рада сегодня не поддержала соответствующий законопроект.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламент осенью вернется к вопросу легализации в Украине медицинского каннабиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Я думаю, что будем немного в другом формате этот вопрос подавать. Там действительно вопрос, что не все понимают, как эта индустрия должна работать. Мы уже записали эти вопросы, отработаем их и потом будем уже осенью подавать еще раз в Раду", - сказал депутат.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса

Читайте такжеМинкульт называет незаконным демонтаж "Цветы Украины" в Киеве: направили коповСегодня, 13 июля, Верховная Рада не поддержала законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№5596).

Законопроектом предполагалось разрешить в Украине легальное лечение больных медицинским каннабисом по рецептам врачей.

За принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№5596) проголосовали всего 184 народных депутата Украины (при необходимом минимуме 226 голосов).

Не голосовали в полном составе фракции "ОПЗЖ", "Батькивщина", группа "Доверие". Также не проголосовал ни один внефракционный депутат. За законопроект проголосовали 152 нардепа из фракции "Слуга народа", 7 - из фракции "Европейская солидарность", 18 - из фракции "Голос", 7 - из группы "За будущее".

Также депутаты не поддержали направление законопроекта в Комитет на повторное первое чтение. Законопроект возвращен его инициаторам.

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Автор: Татьяна Поляковская