Законопроект возвращен инициаторам.

Верховная Рада не поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№5596) проголосовали всего 184 народных депутата Украины (при необходимом минимуме 226 голосов). Также депутаты не поддержали направление законопроекта в Комитет на повторное первое чтение. Законопроект возвращен его инициаторам.

Законопроектом предусматривалось исключить медицинский каннабис из реестра наркотических веществ. В документе отмечается, что к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам не относится промышленная конопля, товары, которые произведены (изготовлены) из нее, продукты ее переработки, если содержание тетрагидроканнабинола в сухой массе таких товаров или продуктов переработки не превышает 0,2 процента.

Согласно законопроекту, уполномоченный орган в сфере обращения лекарственных конопли будет определять Кабинет министров.

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Законопроектом предусматривалось, что разрешение на использование объектов и помещений, предназначенных для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, выдается субъекту хозяйствования Национальной полицией на безвозмездной основе на срок действия лицензии.

В законопроекте отмечалось, что обращение лекарственной конопли, продуктов ее переработки и произведенных (изготовленных) из нее лекарственных средств допускается в научной и научно-технической деятельности, а также в медицинской практике при условии обеспечения контроля и прослеживаемости на всех этапах такого обращения. Предполагалось маркировка каждой партии и единицы фасованной продукции уникальным кодом; ведение публичного электронного реестра учета перемещения лекарственной конопли, продуктов ее переработки или произведенных (изготовленных) из нее лекарственных средств на всех этапах обращения в порядке, утвержденном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту. Согласно законопроекту, отпуск лицам лекарственных средств, изготовленных из лекарственной конопли, происходит исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями по электронному рецепту.

Законопроектом разрешалась деятельность по культивированию лекарственной конопли с низким и высоким содержанием тетрагидроканнабинола, промышленной конопли.

Определяется, что юридические лица-владельцы лицензий на осуществление деятельности по культивированию и (или) использованию лекарственной конопли обязаны, в частности, обеспечить доступ правоохранительным органам к площадям и объектам, на (в) которых происходит культивирование, хранение, использование или уничтожение таких растений, продуктов их переработки, для отбора и исследования образцов такой продукции.

Председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") отметил, что, по подсчетам канадских специалистов, произведенные в Украине лекарства на основе медицинского каннабиса будут стоить 10-12 долларов, в то время как сейчас их покупают в сотни раз дороже.

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Автор: Надя Пришляк