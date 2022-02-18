17 февраля руководство и рабочая группа Инициативы "Чистое небо" обсудили актуальные вопросы по противодействию пиратству с новым руководством Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Во встрече приняли участие Вячеслав Миенко и Николай Фаенгольд – руководитель и заместитель руководителя Инициативы, начальник Департамента киберполиции Юрий Выходец, его заместитель Олег Заворотний и руководитель отдела противодействия преступлениям в сфере обращения противоправного контента и телекоммуникаций киберполиции Виктор Баев. Также присутствовали: Антон Шадчинев, специалист по защите интеллектуальной собственности 1+1 media, Дмитрий Левин, руководитель центра мониторинга контента Starlight PayTV, Руслан Шевчук, директор по правовым вопросам StarLightMedia и Александр Папуця — руководитель адвокатского объединения Smartsolutions Law Group, являющегося участником ИЧН.

Мероприятие началось с торжественной части — приветствия нового руководства киберполиции и награждения сотрудников и подразделений департамента, которые в течение 2021 помогали ИЧН в антипиратских кейсах. Благодарности предоставили участники Инициативы 1+1 media и StarLightMedia, которые как крупные создатели и дистрибьюторы видеоконтента имеют значительное количество кейсов по противодействию ворам интеллектуальной собственности. Впрочем, в последние годы количество таких кейсов уменьшается.

Вячеслав Миенко отметил, что это результат системной стратегии, имеющей несколько ключевых составляющих. Первая — выстраивание отношений с рекламным рынком, чтобы предотвратить размещение рекламы на пиратских ресурсах, которая является основным способом их монетизации. Вторая — технические средства для мониторинга, блокировки, удаления нелегальных сайтов из поисковых сетей, блокировки платежных систем пиратов через Visa/Mastercard. И третья — сотрудничество с государственными органами в разрезе законодательных инициатив и привлечения преступников к ответственности. С киберполицией ИЧН работает с 2016 года в рамках уголовных производств, в сентябре 2021 года организации усилили взаимную помощь в борьбе с ворами и подписали Меморандум. "У нас уже сложились доверительные отношения, и хорошо, что мы можем взаимодействовать на столь высоком уровне, понимая общие цели", — говорит Вячеслав Миенко.

Юрий Выходец подчеркнул, что борьба с нелегальным распространением авторского контента — одна из приоритетных задач киберполиции. "Хотел бы поблагодарить Инициативу за слаженное и плодотворное сотрудничество. Вместе мы добились значительных успехов в борьбе с распространением противоправного контента в сети Интернет, надеюсь на дальнейшее эффективное и длительное взаимодействие". Юрий Выходец также очертил рабочую процедуру разоблачения пиратов. После обращения правообладателей Нацполиция открывает уголовное производство и проводит серию следственных действий, чтобы установить лицо, администрирующее пиратский ресурс или сервис. Проводится досудебное расследование, фиксация преступления и определенных фактов относительно нарушения, в частности оценка убытков, полученных правообладателем. После сбора доказательств есть основания для обыска, а затем подготовленные материалы направляются в суд.

Николай Фаенгольд отметил, что скорость расследований таких дел значительно увеличилась, а количество заявлений на воров — наоборот, уменьшилось. Но это, конечно, не повод расслабляться. "‎Мы понимаем, что, к сожалению, не все в руках киберполиции. Для того чтобы правонарушителя привлекли к ответственности одной ее работы недостаточно, требуется изменение законодательного поля, в рамках которого киберполиция работает. В этом году в ИЧН мы также планируем создавать законодательные инициативы для ускорения этого процесса".

Встреча ИЧН и киберполиции завершилась обсуждением совместных планов на 2022 год. В частности, это внедрение изменений в законодательстве, как усиление ответственности за нарушение авторских и смежных прав, создание для финансирования пиратства отдельной статьи Уголовного кодекса (сейчас оно является отдельным составом преступления в рамках 176-й статьи). Для реализации этих изменений Инициатива вступила в рабочие группы при комитетах ВРУ, и в 2022 году ожидает реальные сдвиги в правовом поле. Также организации намерены согласовать ТОП-20 нелегальных ресурсов, подлежащих закрытию, и инициировать возбуждение уголовных дел по ним. Инициатива "Чистое небо" готова всячески помогать сотрудникам киберполиции, привлекая собственные технологические ресурсы, проводя обучение и т.д. В целом, ИЧН и киберполиция планируют крепкое сотрудничество в этом году, все ради того, чтобы уменьшить пиратство как явление, развития национальной креативной индустрии и улучшения международного статуса нашей страны.