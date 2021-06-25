Президент Международной ассоциации профессионалов похоронного дела, Национальный член от Украины во Всемирной Федерации Похоронных Исполнителей (FIAT-IFTA), «Заслуженный работник сферы услуг Украины» и руководитель Частной фирмы «Петр Великий» Алла Ландар дала жизнь новой услуге во время организации прощания с выдающимися личностями в нашем государстве. Речь идет о книге памяти «Человек эпохи».

На днях в столице состоялась церемония прощания с выдающимся хореографом, народным артистом Украины, любителем танца всех времен и народов Григорием Чапкисом. Всем пришедшим отдать последний долг великому артисту предоставили уникальную возможность: собственноручно наполнить письменными свидетельствами историю жизни талантливого человека, став создателем книги памяти «Человек эпохи».

Осознав духовную значимость, каждый писал своими ощущениями, теплом, душевной любовью, памятью о Великой личности. Что он значил для них и кем был в их жизни…

В зале прощания каждый на мгновение получал личное пространство для последней возможности обратиться к душе Большого художника, который стал для его учеников и последователей кумиром и необъятным лучом света из их глаз.

Для друзей и соратников старших поколений Григорий Чапкис безусловно тот, кто повлиял на мировоззрение нации, став светом среди тьмы во времена принуждения и репрессий. Эмоциональная зависимость от художественных образов, создаваемых средствами пластических движений его тела, нередко становилась моделью поведения, которая заставляла его страдать в атмосфере страха и отчаяния. Каждое слово, одобрение или неприятие ранили его, заставляя начинать снова и снова, доводить сложные элементы танца до апофеоза совершенства, увлечение и красоты...

Рука тянется к перу. Мешают слезы. И так раз за разом. Каждый, независимо от пола…

Очередь к книге была бесконечной. Сердце сжималось от увиденного. Люди всех возрастов. Отдать последний долг пришли коллеги из Театра им. Ивана Франко, где Григорий Чапкис был хореографом, Киевского театра драмы и комедии, где он служил заместителем директора, участники Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского, с которым хореограф и танцовщик объездил десятки стран. Каждый оставил частичку себя на пергаментных страницах копилки памяти. Рука тянулась к письму, а сердце – к Учителю.

Ожидаемо, что свои воспоминания в «Книге памяти» оставил именно Влад Яма. Он, как и мэтр, основал собственную школу танцев.

Григорий Чапкис начинал и принимал участие в различных музыкальных проектах, был танцмейстером Венского бала, и стал судьей и одним из руководителей шоу «Танцы со звездами», где они с Владом стали творцами прекрасного. Теперь это уже история и современность.

Влюбленный в человека, его непостижимые возможности, повседневное творчество, рожденный для прекрасного, Чапкис повсюду нес это прекрасное. И чью-то радость, успех, победу встречал, как свою. С блеском в глазах... А чье-то бедствие он также видел, как свое, и помогал преодолеть его, не жалея своего времени, здоровья и сил.

Художник оставил после себя автобиографическую повесть «Танец и любовь: секреты долголетия». В каждом разделе эпизод пережитого, частичка судьбы Человека, который отдал искусству свои лучшие годы, познал вкус популярности, горечь несправедливости и обид, времена взлетов и падений.

Последние посвящения на склоне жизни когда-то станут определяющими для каждого. Это то, что останется после нас, и то, что мы возьмем с собой в последний путь.

Отрадно: новаторство получило одобрительную поддержку общественного мнения и высокую ее оценку. Отныне наша компания «Петр Великий» во время организации прощальной церемонии всегда будет предлагать новую услугу книгу памяти «Человек эпохи» каждой семье в минуты невосполнимой утраты. На мое имя – Аллы Ландар – поступила благодарность от семьи Григория Чапкиса за помощь в организации торжественной церемонии прощания с Великим художником, а также поздравления по случаю вручения мне Президентом Владимиром Зеленским почетного звания «Заслуженный работник сферы услуг Украины» впервые как женщине в нашем государстве.

Книга памяти «Человек эпохи» – семейная реликвия и артефакт навечно, где каждая страница – неповторимая личность, и тот исключительный миг, который увековечил величие, память и любовь.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь