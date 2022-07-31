Алексей Вадатурский был одним из самых успешных и богатых бизнесменов Украины.

В ночь на 31 июля во время обстрела российских оккупантов в Николаеве погиб украинский бизнесмен, владелец самой крупной зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

УНИАН рассказывает, чем запомнился бизнесмен.

Алексей Вадатурский: самое интересное из биографии

Алексей Афанасьевич Вадатурский родился 8 сентября 1947 года в селе Бендзары, Одесская область, в семье колхозника.

В 1971 году окончил Одесский технологический институт им. М. В. Ломоносова, а потом и начал свою трудовую деятельность на Трикратском комбинате хлебопродуктов. Там будущий миллиардер работал главным энергетиком, а со временем главным инженером.

Карьера Вадатурского развивалась стремительно. В 1980 он стал начальником производственного отдела, заместителем начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов. В этой должности Вадатурский находился до 1991 года.

Вадатурский, "Нибулон" и большие деньги

С 1991 года Вадатурский стал полноценным игроком на арене крупного бизнеса. Именно тогда он возглавил агрохолдинг "Нибулон" с выращивания сельскохозяйственных культур с применением зарубежных технологий и высокопроизводительной импортной техники, развитием племенного животноводства и строительства судов. Кстати, он был бессменным главой компании вплоть до гибели - более 31 года.

К середине 2000-х "Нибулон" превратился в одного из крупнейших в Украине производителей и экспортеров агропродукции. В 2004/2005 маркетинговом году компания отгрузила за рубеж 1,3 млн т зерновых, а через три года — почти в четыре раза больше, став агроекспортером-лидером.

Вадатурский за свои заслуги перед государством удостоен самого высокого государственного звания - Герой Украины.

Бизнесмен достиг невероятного успеха в агробизнесе. Состояние Вадатурского оценивается в несколько сотен миллионов долларов. В частности, в 2012 году журнал он попал в топ-20 самых успешных аграриев Украины по версии журнала "Фокус". Вадатурский вместе с сыном-компаньоном Андреем Вадатурским занял двенадцатое место. Тогда земельный банк компании Вадатурского "Нибулон" насчитывал 80 000 га.

В 2019 году журнал "НВ" оценил состояние Вадатурского в $474 млн. С этим результатом бизнесмен занял 14 строчку в "топ-100 самых богатых украинцев".

В июне 2020 года Вадатурский занял 15 место в списке самых богатых украинцев по версии Forbes Украина - его капитал оценили в $450 млн.

Сын-компаньон

В бизнесе Вадатурского не всегда все было гладко. Он неизменно возглавлял компанию, а его заместителем был единственный сын - Андрей Вадатурский. В 2012 году агроимперия оказалась в центре внимания из-за проблем с сыном Вадатурского.

В 2012 году на аграрном рынке ходили слухи Алексей Вадатурский передал 50% акций "Нибулона" Юрию Иванющенко, который входил в ближнее окружение президента Виктора Януковича. В то время Вадатурского-младшего арестовали, но якобы сразу после сделки выпустили из СИЗО. Семья бизнесмена эту информацию неоднократно опровергала.

Впоследствии сын бизнесмена решил сконцентрироваться на политической карьере и в 2014 году одержал победу на выборах в Верховную Раду Андрей Вадатурский в мажоритарном округе № 130 с центром в городе Баштанка Николаевской области. Он представлял Блок Петра Порошенко.

Гибель Вадатурского

31 июля 2022 Вадатурский погиб во время российского обстрела Николаева. Вместе с ним погибла и его жена Раиса Михайловна Вадатурская.

Бизнесмен не смог пережить жестокие обстрелы Николаева этой ночью. Русские снаряды попали в его дом.

Топ-5 цитат Вадатурского о жизни и бизнесе

Бизнесмен так и не успел издать автобиографическую книгу Big Money 3 при жизни. Однако в ней немало жизненного опыта и деловых инсайдов.

Предлагаем топ-5 самых метких цитат.

"Мой бизнес - это доказательство возможностей простого человека и того, что если хочешь, то можешь сделать большое дело".

"Наверное, это пережитки прошлого, но я воспитан в Украине, поэтому хотел бы жить и работать здесь. Я - патриот и Герой Украины, и как Герой Украины я не смог бы финансировать производство в других странах мира".

"Мне часто говорят: "Ты же можешь спрятать 20-30 миллионов гривен и не уплатить с них налоги". А я отвечаю: Какой смысл мне это делать, если мы уже вложили в экономику $2 миллиарда? Я не готов рисковать всем бизнесом, жизнью 7000 сотрудников. Как я могу себе это позволить?".

"Чем сложнее задача, тем спокойнее я себя чувствую. Спокойствие влияет на людей лучше, чем мат и крик. Когда ты не кричишь и спокоен, можешь принимать правильные решения. Эмоции унижают людей вокруг и выбивают тебя из колеи".