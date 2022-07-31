Известно об одном погибшем и двух раненых.

В результате массированного обстрела Николаева погиб один человек.

Как передает УНИАН, об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью, 31 июля, после 01:00 и утром около 05:00 Николаев подвергся массированным обстрелам. Предварительно, один человек погиб, два – получили ранения. В результате обстрелов поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учреждения образования и СТО. Также повреждены жилые дома. На местах прилетов возникло несколько пожаров – загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и две хозяйственные постройки. Подробная информация уточняется", - сообщил он.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, в результате обстрела погиб Герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич назвал сегодняшний обстрел самым мощным за все время войны. По словам Сенкевича, взрывы в городе, в том числе от кассетных снарядов, начали раздаваться с начала тревоги, а в местах попаданий начались пожары.

"Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возник ряд пожаров. Работают спасатели. Собираем подробную информацию", - добавил он.

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