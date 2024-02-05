Президент Федерации водного поло Украины доволен первым местом львовских ватерполистов.

В румынском городе Орадеа завершились поединки группы В группового этапа международного турнира "Северная лига" по водному поло. ВК "Динамо" Львов" сыграл три поединка и получил максимальное количество очков.

Как рассказал президент ФВПУ Александр Свищев, следующий тур для команды состоится в Стокгольме 21-23 марта. Там "Динамовцы" сыграют с командами Вильнюса и Стокгольма. Из этой подгруппы дальше пройдет две команды.

Результаты матчей ВК "Динамо"Львов":

ВК "Динамо" Львов" - "Комета Брно" 15-7 (2-2, 5-1, 1-2, 7-2)

Видео дня

"Модри Драчи Кошице" - "Динамо Львов" 10-22 (5-5, 2-5, 2-8, 1-4)

"Динамо Львов" - "Крисул Орадеа" 12-9 (4-2, 4-2, 3-3, 1-2)

Результаты группы B:

1. ВК "Динамо "Львов" - 9 очков

2. "Крисул Орадеа" - 6 очков

3. "Модри Драчи Кошице" - 3 очка

4. "Комета Брно" - 0 очков

"Я доволен результатом ВК "Динамо" Львов" в первом туре Северной лиги. Все соперники нам были по силам, и это было заметно в поединках, которые мы увидели. Радует и тот факт, что тренеры дают игровое время молодым игрокам. Сразу шесть молодых ватерполистов получили шанс проявить себя в матчах. Задачи перед ВК "Динамо" стоят амбициозные - выиграть Северную лигу или, по меньшей мере, быть в призерах. Впереди у ребят много работы, поэтому желаю успеха и сил в следующих раундах", - подытожил президент ФВПУ Александр Свищев.

Как рассказал главный тренер ВК "Динамо" Львов" Алексей Шведов, в игре с "Модри Драчи" "динамовцы" отрабатывали защиту с подстраховкой столба, у них очень мощный центральный нападающий.

"Относительно румын - это молодая команда, они более подвижные, молодые и легкие, и от того мы немного недонастроились на игру и делали много ошибок, пропускали контратаки, и поэтому игра получилась нервная. По счету мы на три гола выиграли, но это должен был быть другой результат. Ехали нашим основным составом, не было только Чопика, Палия и Яремы Александра. Мы их оставили дома, но взяли с собой одного из лучших игроков ужгородской команды - Артема Гавриленко, чтобы посмотреть на него в действии. Во многом молодые игроки проявили себя неплохо, для них это хороший опыт. Они начали прислушиваться, менять свой стиль игры, который был до того. Много моментов нам удавалось и мы могли их эффективно использовать. Относительно опытных, то Алексеев себя хорошо показал как лидер команды и забил нужные голы, хорошо сыграли вратари", – рассказал Шведов.

Капитан "Динамо" Александр Дядюра рассказал, что первый матч с чешской "Кометой Брно" начался немножко беспорядочно. В первом периоде особенно сказывалось, что "Динамовцы" долго не имели игровой практики, около двух месяцев. Начали с равным счетом, но довели игру до логического завершения с уверенной победой.

"Второй поединок с "Модри Драчи Кошице" был, пожалуй, лучший из трех. Мы полностью контролировали ход игры, максимально придерживались установок тренера и использовали слабые стороны соперника. И преимущественно все голы мы забивали с контратак. Третий матч против "Крисул Орадеа" был самый бурный и неприятный, потому что, поверив в себя, увидев, что команда достаточно молодая, начав вести в счете в первых двух периодах, мы расслабились и третий-четвертый период уже контролировали соперники из Румынии. Большое невыполнение установки привело к тому, что счет под конец встречи сократился до трех мячей и мы потеряли наше преимущество, которое сделали в первой половине игры", – анализирует капитан "Динамо".

Как ранее рассказывал Александр Свищев, в нынешних реалиях спортивная жизнь развивается в основном на уровне национальных сборных, но далеко не в тех масштабах, как в мирное время. Но если в начале войны главной задачей для руководства ФВПУ было найти безопасное место для ватерполистов и представить украинские сборные всех возрастных категорий на международных соревнованиях. То сегодня главной задачей ФВПУ является восстановление достойного уровня внутренних чемпионатов.