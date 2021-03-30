Украинские телевизионщики выразили соболезнования родным продюсера.

В Киеве от коронавируса умер известный продюсер, бывший генеральный продюсер "Первого канала" и исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый.

Читайте такжеСоветник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил о смерти матери от COVID-19Об этом в Facebook сообщили его друзья. "Умер Александр Серый. Ковид. Очень грустно", - написал бизнесмен Александр Меламуд.

Также о смерти Серого в Facebook cообщила украинский продюсер Алена Мозговая: "Covid... Боже... Саня... У меня шок... Как так... Спи спокойно, Друг... Слов нет...".

Также эта информация появилась на странице эксперта телевизионных социальных проектов Марины Кинах: "Саша! Нет слов… Как же так... Не могу поверить... Обсуждали только спектакли, новые проекты... Ты же такой умный, такой профессиональный, такой правильный, такой молодой и такой душевный... Ты же сказал, что все будет хорошо... Рыдаю".

Чем известен Александр Серый

Александр Серый родился в 1962 году во Львове. Закончил Львовскую музыкальную школу им. С. Крушельницкой и Донецкую государственную консерваторию им. С. Прокофьева.

Он был продюсером таких исполнителей, как Алекса, Ассоль, Саша Дюма, Кристина Коц-Готлиб. Серый возглавлял компанию ICMG, которая в 2007 году организовала выступление популярного певца Маркуса Миллера из США - лауреата премии Грэмми.

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Автор: Ольга Робейко