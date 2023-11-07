Если после прохождения ВЛК и вручения повестки на отправку вы без уважительных причин не появляетесь в определенную дату и время в ТЦК, то в таком случае признание виновным за уклонение от мобилизации гарантировано.

Адвокат Роман Симутин рассказал, стоит ли бояться тюрьмы в случае неявки в ТЦК после получения трех повесток.

Адвокат объяснил, что формальное обращение ТЦК в полицию с заявлением, что такой-то гражданин трижды не явился по повесткам, проигнорируют. Но если к заявлению прикрепят корешки повестки, рапорты, объяснения, акты отказа, то есть вероятность, что уголовное дело будет открыто.

При этом, следователь должен будет доказать, что это именно вы получили повестку и намеренно уклонялись от призыва.

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"А это - проведение экспертизы почерка для идентификации подписи, если вы отрицаете подлинность подписи, установление обстоятельств, при которых получена повестка, допрос свидетелей, а это преимущественно работники ТЦК или полицейские, показания которых сомнительны", - пояснил Симутин.

Симутин высказал мнение, что перспективность такого способа равна нулю.

Если вас дважды привлекли по ст. 210 – 1 КУоАП. Это нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Если начальник ТЦК дважды привлек к админответственности и вы не обжаловали и не отменили его постановления в суде, тогда уже дело принимает серьезній оборот.

"Ибо таким образом устанавливается так называемый преюдиционный факт, то есть факт преднамеренной неявки по повестке, который вы не оспаривали и который уже не подлежит доказыванию. То есть следователю не нужно будет доказывать обстоятельства получения вами повестки, проведение почерковедческой экспертизы и т.п. на руках уже будут доказательства, то есть постановления", - сказал адвокат.

Он отметил, что тут есть повторность правонарушения два и более раза и системность, то есть вы совершали правонарушения с умыслом на уклонение от мобилизации.

Если после прохождения ВЛК и вручения повестки на отправку вы без уважительных причин не появляетесь в определенную дату и время в ТЦК, то в таком случае признание виновным за уклонение от мобилизации почти гарантировано.

Мобилизация в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о необходимости расширить категории граждан, которые можно призвать на обучение или мобилизацию. В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вопрос мобилизации в Украине является сложным, но не катастрофическим.

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