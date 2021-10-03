Победителя премии Global Teacher Prize Ukraine объявили во время торжественной церемонии в Киеве.

Лучшим учителем года премии Global Teacher Prize Ukraine-2021 стал Артур Пройдаков, который преподает украинский язык и литературу в одном из учебных заведений столицы.

Победителя объявили во время церемонии награждения, которая состоялась на Софийской площади в Киеве, сообщает ТСН. Его определили среди десятерых финалистов. Всего в этом году было более трех тысяч претендентов.

Пройдаков получил 250000 гривень, а также поездку в Лондон для участия в престижном образовательном событии мира Global Education And Skills.

"Прежде всего для меня учитель является тем человеком, который открывает двери ученику и ученице в мир взрослой жизни, где нет деления на черное и белое, где есть опасности и помехи. Задачей школы является помощь современному подростку разобраться в себе, найти понимание с окружающими и быть готовым преодолевать неприятности, идти вперед к успеху несмотря на любые трудности", - отметил победитель из киевской школы "Мидгард".

"В этом году юбилейная премия Global Teacher Prize Ukraine, и мне кажется, что за эти 5 лет изменилось само понятие "учитель". Сегодня учитель может быть в ютубе, тик-токе, может записывать подкасты. И сегодня учитель – в авангарде всех изменений, которые происходят в государстве", - добавил Пройдаков.

Также на церемонии объявили победителей в других номинациях, пишет НУШ.

Учитель гражданского образования - Анна Бут (Мелитопольский профессиональный аграрный лицей, Запорожская область). Она получила поездку на Всемирный экономический форум в Давосе в 2022 году и ноутбук.

Выдающийся учитель химии – Сергей Джавахишвили (Кременчугский лицей №4 "Кремень", Полтавская область). Он и его школа получили по 100 тысяч гривень.

Выбор украинцев (выбирали через голосование на сайте ТСН) – Павел Виктор (учитель физики в Ришельевском научном лицее, Одесса). Он получил образовательное путешествие.

Учитель независимости (выбирали учителя, которому не более 30 лет) - Екатерина Бигар (Свалявская школа №4, Закарпатская обл.). Она получила стажировку Global Teacher за рубежом.

Выбор сердцем – Татьяна Вакулюк (учительница из Днепропетровской областной клинической больницы, Школа супер-героев); Ульяна Бутяк (учительница из Львовщины, которая поехала в Счастье (Луганская область), чтобы преподавать украинский язык и зарубежную литературу на волонтерских началах). Победительницы получили по 80 тысяч гривень.

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Учитель-новатор - Наталья Власова (учительница истории научного лицея международных отношений г. Днепра). Получила инновационное компьютерное решение для смешанного обучения Teams Rooms.

Учитель физкультуры JuniorZ – Юркив Оксана (Козивская украинская гимназия им. В. Герети, Тернопольская область). Получила поездку в Германию в олимпийский городок и 30 тысяч гривень.

Реализация мечты - Татьяна Мендусь (Лицей №7 г. Гайсина, Винницкая область). Она получила сертификат на создание STEM-лаборатории.

Прифронтовой учитель: Тамара Уманская (учительница украинского языка и литературы, зарубежной литературы, Кременский лицей №5, Луганская область). Она поедет в образовательное путешествие, а ее и школы еще 9-ти финалистов номинации получат по 300 тысяч гривень на технологизацию.

Global Teacher Prize Ukraine: что известно

Целью национальной премии Global Teacher Prize Ukraine является поднятие престижа учительской профессии, привлечение внимания общества важности образования и роли учителя.

В состав жюри в этом году вошли:

Зоя Литвин - общественный деятель и предприниматель, председатель общественного союза "Освіторія", основатель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine;

Наталья Мосейчук - журналистка, телеведущая;

Илья Филиппов - основатель платформы EdEra;

Василий Дьяков - учитель истории с Тернопольщины, победитель Global Teacher Prize Ukraine 2020;

Лилия Гриневич - экс-министр образования Украины;

Карло Маццоне - финалист мировой премии Global Teacher Prize 2020, учитель информатики в школе города Беневенто, Италия;

Светлана Ройз - психолог;

Михаил Чумаченко - выпускник, стартапер.

Выбор Сердцем - личная номинация ведущей канала 1+1 и куратора проекта Право на Образование Натальи Мосейчук. Уже в пятый раз ее получают учителя, которые работают с особыми детьми: в больницах, интернатах, детских домах, инклюзивных классах.

Национальная премия Global Teacher Prize Ukraine вручается с 2017 года. Ее первым лауреатом стал учитель из Черновцов Пауль Пшеничка. В 2018 году победил учитель информатики из Запорожья Александр Жук. В 2019 году лучшим учителем выбрали Наталью Кидалову из Мелитополя. В 2020 году учителем года стал Василий Дьяков.

Премию Global Teacher Prize в 2014 году учредил арабский миллиардер Санни Варки. Награду в 1 миллион долларов получает лучший учитель планеты, автор самой инновационной, эффективной и нестандартной методики обучения. Награда символизирует важность профессии учителя и необходимость ее признания и вознаграждения. Победителя выбирает специальный комитет из выдающихся учителей, образовательных экспертов, чиновников, журналистов, разработчиков, ученых и предпринимателей.

Автор: Александр Топчий