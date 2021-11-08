Завтра украинцы отмечают День украинской письменности и языка.

В честь праздника 9 ноября жители нашей страны могут написать радиодиктант национального единства. Текст прочтет украинский писатель Юрий Андрухович, а в методической работе над диктантом принимала участие языковед, доктор филологических наук, профессор кафедры украинского языка Национального университета Киево-Могилянской академии Лариса Масенко.

Как и где можно написать всеукраинский радиодиктант единства - читайте на УНИАН.

Написание диктанта единства - правила участия

Трансляция диктанта начнется 9 ноября 2021 года в 10:00 по Киеву и будет проходить на разных платформах:

Сначала всех участников ознакомят с правилами проведения диктанта, а уж затем прочтут его. То есть, фактически, Юрий Андрухович начнет читать в 10:30.

Известные украинцы также будут принимать участие в написании диктанта национального единства. Для этой цели специально был обустроен читальный зал Национальной библиотеки имени Вернадского и помещение радиохаба Академии общественного вещания.

Всеукраинский радиодиктант 2021 - как будут проверять

По официальным данным, текст диктанта опубликуют на сайте Украинского радио 11 ноября в 11:00. Так что, у всех, кто принимал участие, есть целые сутки, чтобы отправить свою работу на проверку.

Вы можете это сделать двумя способами:

бумажное письмо отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 (важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября);

(важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября); онлайн-вариант отправить на электронную почту [email protected]

Работы, отправленные после того, как текст диктанта опубликуют на сайте, не принимаются.

Проверять диктанты украинцев будут члены специальной комиссии. Организаторы говорят, что те люди, которые напишут текст без ошибок, получат подарки. Результат объявят в течение 1-2 двух месяцев - всё зависит от количества работ.

День украинской письменности и языка - история праздника и традиции

Всеукраинский диктант единства пишут ежегодно. Дата выбрана не просто так - 9 ноября в Украине отмечается важный национальный праздник, впервые установленный в 1997 году.

Таким образом получается, что сегодня украинцы отмечают два праздника: День чествования Нестора Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия - и День украинской письменности и языка.

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Автор: Кристина Кащавцева