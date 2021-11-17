Увольнение Аброськина обжаловано в Окружном административно суде Киева.

Вячеслав Аброськин оспаривает свое увольнение с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел.

Об этом говорится на сайте Окружного админсуда Киева.

"Окружной административный суд города Киева, ознакомившись с исковым заявлением и приложенными к нему материалами по иску Вячеслава Аброськина к МВД, признал его и приложенные материалы достаточными для открытия производства по делу. Рассмотрение дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства", – сказано в сообщении.

Истец просит ОАСК признать незаконным и отменить приказ Министерства внутренних дел о своем увольнении и просит восстановить его в должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел.

Читайте такжеАнонимка президенту: в Одесском университете внутренних дел проверяют ректора вузаКроме этого, в исковых требованиях указано: признать незаконным и отменить приказ Министерства о привлечении истца к дисциплинарной ответственности, а коллективную жалобу Одесского государственного университета внутренних дел такой, что не подлежит рассмотрению.

Напомним, в октябре стало известно, что Вячеслава Аброськина уволили с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел "за систематические нарушения". Его работу проверяли по анонимному обращению.

Аброськин стал ректором одесского вуза в октябре 2019 года.

Автор: Дмитрий Хилюк