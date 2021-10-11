Экс-глава криминальной полиции Украины предполагает, что сейчас на него "выльют много грязи".

Экс-глава криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин уволен с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел, работу которого проверяли по анонимному обращению.

Об этом заявил сам Аброськин в Facebook.

"Сегодня из разных источников мне стало известно, что по приказу министра внутренних дел по результатам проверки анонимной жалобы с формулировкой "за систематические нарушения" я уволен с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел. Впервые за 30 лет службы получил такое обоснование. Кстати, сам приказ появился в Телеграмм-каналах", - отмечает Аброськин.

Он также предполагает, что в ближайшее время на него "выльют много грязи".

В социальных сетях экс-глава криминальной полиции обнародовал соответствующий приказ министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Увольнение Аброськина

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Одесском государственном университете внутренних дел прибывшая из Киева комиссия начала проверку работы ректора вуза Вячеслава Аброськина, на которого написана анонимка.

Анонимное заявление было подписано коллективом вуза, но ни одной подписи в нем не было. Оно было адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру внутренних дел Денису Монастырскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой и главе НАБУ Артему Сытнику.

В анонимке Аброськина обвинили в различных злоупотреблениях. Сам ректор категорически опроверг обвинения, заявив, что они абсурдны, а за анонимкой "стоит" один из бывших проректоров университета, который, по словам Аброськина, был уволен за злоупотребления, а сейчас работает в Киеве - в МВД.

Также отмечалось, что анонимки, согласно законодательству Украины, рассмотрению не подлежат.

Справка УНИАН: Генерал полиции 2-го ранга, кандидат юридических наук Вячеслав Аброськин, 1973 г. р. Начинал в органах внутренних дел в 1994 году с должности оперуполномоченного, возглавлял полицию (милицию) Донецкой области, был первым замглавы Национальной полиции Украины - начальником криминальной полиции. С 2019 года - ректор одесского государственного университета внутренних дел.

В 2014 году награжден орденом "За мужество" III степени — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, высокопрофессиональное исполнение служебного долга.

Автор: Лариса Козовая