Аброськин стал ректором Одесского вуза

Вячеслав Аброськин заявил, что намерен улучшить подготовку и воспитание квалифицированных полицейских кадров.

Бывший первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин стал ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

Как сообщается на сайте вуза, 4 октября приказом МВД ректором Одесского государственного университета внутренних дел назначен Аброськина, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции.

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Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой представил преподавателям нового руководителя вуза. Он отметил, что на Аброськина возлагается очень серьезная ответственность.

«От вас зависит, с кем мы будем работать, и кто будет выполнять те задачи, которые стоят перед Министерством внутренних дел и подразделениями Национальной полиции Украины», - сказал Яровой.

При этом Аброськин поблагодарил руководство министерства за доверие, отметив, что Одесский государственный университет внутренних дел является ведущим учреждением высшего образования системы МВД с многолетней историей. Новоназначенный ректор заявил, что главная задача - стать еще лучше, продолжая традиции университета в подготовке и воспитании квалифицированных полицейских кадров.

Как сообщал УНИАН, Аброськин занимал должность первого заместителя председателя Нацполиции с июля 2017 года по сентябрь 2019 года.