Кабмин рассмотрит вопрос компенсации за потерю жилья в зоне АТО

Об этом в интервью УНИАН сказал вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман. "Я предложил правительству рассмотреть вопрос компенсации за потерю жилья в зоне АТО", - сказал он.

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При этом вице-премьер не стал называть возможную сумму компенсации, сославшись на то, что данная инициатива еще находится в процессе рассмотрения профильными министерствами.

"Мы внесли предложение, и по сумме в том числе. Но я не хочу пока о ней говорить. Предложения находятся на рассмотрении в соответствующих министерствах и ведомствах, так как Минрегион и даже Кабмин в целом не принимают решение без Министерства финансов, которое должно все рассчитать и взвесить возможности бюджета", - уточнил Владимир Гройсман.

Он также напомнил, что ранее Кабмин утвердил механизм компенсаций аренды жилья на каждого гражданина, который временно переехал из зоны АТО. По мнению вице-премьера, данный механизм помощи переселенцам является оптимальным в сложившейся в Украине ситуации.

"Этот механизм намного эффективнее строительства нового жилья или реконструкции поврежденного по нескольким причинам. Во-первых, строительство занимает время, которого у людей без крыши над головой попросту нет. Во-вторых, при выделении средств под эти цели возникает много возможностей для злоупотреблений", - сказал вице-премьер.

По его словам, компенсация позволит людям арендовать жилье там, где есть работа и социальная инфраструктура, необходимая для жизни.