На Донетчине из-за обстрелов разрушено свыше 4,5 тысяч домов

В Донецкой области в результате боевых действий разрушены 4,6 тыс. жилых домов.

Как сообщили УНИАН в департаменте ЖКХ Донецкой облгосадминистрации, подготовка жилищно-коммунального хозяйства региона к работе в осенне-зимний период ведется во всех городах и районах области. На сегодняшний день средний показатель готовности составляет 83%, в том числе тепловое хозяйство - 91%, жилищное - 85%, водопроводно-канализационное - 73%.

В 15 городах и районах области подготовка отстает от установленных графиков из-за боевых действий на их территориях.

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Основная проблема, которая сдерживает подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к стабильной работе в отопительном сезоне 2014-2015 годов - значительное количество разрушенных домов, которых в регионе 4584. Кроме того, повреждены 42 котельные.

Серьезным сдерживающим фактором в подготовке области к зиме остается и не полностью восстановленная работа канала «Северский Донец-Донбасс». На сегодня для его восстановления требуется около 190 млн грн.

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Влияет на темпы подготовки к отопительному сезону и несвоевременное проведение платежей органами Государственной казначейской службы Украины. Практически не осуществляются расчеты за потребленные жилищно-коммунальные услуги со стороны основного потребителя - населения, что очень негативно влияет на финансовое состояние предприятий ЖКХ.

В профильном департаменте отметили, что начало отопительного сезона будет установлено по каждому городу и району отдельно, при этом, в основном, его планируется начать 15 октября.