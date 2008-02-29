Екатерине Ющенко присвоено звание “Человек года в украинском христианстве”

00:03, 29 февраля 2008
Общество
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Об этом сообщил председатель Союза ХПУ

Екатерина Ющенко посещает выставку львовского художника Сергея Иванова «Гуцульська мітологія». Киев, 16 октября
По результатам всеукраинского конкурса, который проводил Союз христианских писателей Украины, Екатерине ЮЩЕНКО присвоено почетное звание “Человек года в христианстве – 2007 года”.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Союза ХПУ Константин ШАПОВАЛОВ.

Он отметил, что это премирование проходит впервые, но выразил надежду, что оно станет традиционным и ежегодным.

Идея конкурса была озвучена на одном из первых заседаний Совета Союза и возникла в связи с тем, что организация христианских писателей считает необходимым внести свой вклад в то, “чтобы находить каждый год человека, достойного с христианской точки зрения, и человека верующего, который внес наибольший вклад в распространение христианских, моральных, библейских ценностей в нашем государстве, нашем обществе”.

Как отметил К.ШАПОВАЛОВ, согласно Положению конкурса о присуждении почетного звания, кандидатами могут быть люди, которые исповедуют христианскую веру, внесли значительный вклад в утверждение христианских ценностей в жизни, культуре, сознании народа Украины за последний год. Право голоса за того или другого кандидата на почетное звание имеют председатели христианских конфессий и объединений, а также христианские издания.

К.ШАПОВАЛОВ сообщил, что для определения лауреата на звание “Человек года в христианстве – 2007 г.” до нового года, в начале декабря, Союзом было распространено 53 письма в разные организации, из которых 24 письма – главам конфессий и объединений христианских церквей, а также 29 - издательствам. Всего проголосовало 24 организации, из них 13 – главы конфессий и объединений христианских церквей, 11 – издательства.

Спектр кандидатур, по его информации, был очень широким – 15 человек, среди которых, кроме представителей церквей назывались, в частности, Юлия ТИМОШЕНКО, Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, Александр ТУРЧИНОВ, Василий ОНОПЕНКО и другие.

“Но большинство кандидатов ограничилось одним голосом именно тех, кто их предлагал. И безусловное большинство голосов получила председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда “Украина 3000”, супруга Президента Украины – Екатерина ЮЩЕНКО. Она победила и должна получить приз. Это первый, я хочу сказать, исторический приз “Человек года в украинском христианстве”, - отметил К.ШАПОВАЛОВ.

Он продемонстрировал присутствующим приз, который изготовлен предприятием “Геральдомайстер”, которые выполняет заказы по изготовлению государственных наград Украины.

К.ШАПОВАЛОВ сообщил также, что Союз ХПУ как учредитель приза принимал участие в голосовании и отдал свой голос именно за Е.ЮЩЕНКО. Объясняя выбор Союза, К.ШАПОВАЛОВ отметил, что приоритетом для Е.ЮЩЕНКО стало: представление Украины в мире, благотворительная деятельность и значительный вклад в развитие национальной культуры.

Организаторы конкурса планируют передать награду лауреату в понедельник во время запланированной встречи в фонде “Украина –3000”.

Как сообщили на пресс-конференции, Союз ХПУ был основан 28 января 2007 г. Сейчас он объединяет около 50 членов, среди которых представители разных направлений христианских течений, ученые, медики, пасторы и др. На сегодняшний день действует 10 местных организаций в разных регионах Украины. Союз планирует довести эту цифру до 14, чтобы была возможность подать документы на утверждение Устав Союза в Министерство юстиции.

 

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