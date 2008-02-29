Екатерине Ющенко присвоено звание “Человек года в украинском христианстве”

По результатам всеукраинского конкурса, который проводил Союз христианских писателей Украины, Екатерине ЮЩЕНКО присвоено почетное звание “Человек года в христианстве – 2007 года”.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Союза ХПУ Константин ШАПОВАЛОВ.

Он отметил, что это премирование проходит впервые, но выразил надежду, что оно станет традиционным и ежегодным.

Идея конкурса была озвучена на одном из первых заседаний Совета Союза и возникла в связи с тем, что организация христианских писателей считает необходимым внести свой вклад в то, “чтобы находить каждый год человека, достойного с христианской точки зрения, и человека верующего, который внес наибольший вклад в распространение христианских, моральных, библейских ценностей в нашем государстве, нашем обществе”.

Как отметил К.ШАПОВАЛОВ, согласно Положению конкурса о присуждении почетного звания, кандидатами могут быть люди, которые исповедуют христианскую веру, внесли значительный вклад в утверждение христианских ценностей в жизни, культуре, сознании народа Украины за последний год. Право голоса за того или другого кандидата на почетное звание имеют председатели христианских конфессий и объединений, а также христианские издания.

К.ШАПОВАЛОВ сообщил, что для определения лауреата на звание “Человек года в христианстве – 2007 г.” до нового года, в начале декабря, Союзом было распространено 53 письма в разные организации, из которых 24 письма – главам конфессий и объединений христианских церквей, а также 29 - издательствам. Всего проголосовало 24 организации, из них 13 – главы конфессий и объединений христианских церквей, 11 – издательства.

Спектр кандидатур, по его информации, был очень широким – 15 человек, среди которых, кроме представителей церквей назывались, в частности, Юлия ТИМОШЕНКО, Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, Александр ТУРЧИНОВ, Василий ОНОПЕНКО и другие.

“Но большинство кандидатов ограничилось одним голосом именно тех, кто их предлагал. И безусловное большинство голосов получила председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда “Украина 3000”, супруга Президента Украины – Екатерина ЮЩЕНКО. Она победила и должна получить приз. Это первый, я хочу сказать, исторический приз “Человек года в украинском христианстве”, - отметил К.ШАПОВАЛОВ.

Он продемонстрировал присутствующим приз, который изготовлен предприятием “Геральдомайстер”, которые выполняет заказы по изготовлению государственных наград Украины.

К.ШАПОВАЛОВ сообщил также, что Союз ХПУ как учредитель приза принимал участие в голосовании и отдал свой голос именно за Е.ЮЩЕНКО. Объясняя выбор Союза, К.ШАПОВАЛОВ отметил, что приоритетом для Е.ЮЩЕНКО стало: представление Украины в мире, благотворительная деятельность и значительный вклад в развитие национальной культуры.

Организаторы конкурса планируют передать награду лауреату в понедельник во время запланированной встречи в фонде “Украина –3000”.

Как сообщили на пресс-конференции, Союз ХПУ был основан 28 января 2007 г. Сейчас он объединяет около 50 членов, среди которых представители разных направлений христианских течений, ученые, медики, пасторы и др. На сегодняшний день действует 10 местных организаций в разных регионах Украины. Союз планирует довести эту цифру до 14, чтобы была возможность подать документы на утверждение Устав Союза в Министерство юстиции.