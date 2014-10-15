ГАИ призывает водителей быть осторожными за рулем: завтра синоптики обещают сильные дожди

При таких погодных условиях Госавтоинспекция Украины советует водителям быть особенно внимательными и осторожными, неуклонно соблюдать требования Правила дорожного движения, сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины.

ГАИ призывает водителей во время поездок в условиях недостаточной видимости (сильные дожди, туманы и пр.) передвигаться с включенным светом ближнего фар или противотуманными фарами, пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость.

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«Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые в сложных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций. Если возникает необходимость остановиться – снижайте скорость постепенно. А при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию», - отмечают в ГАИ.