C 1 октября за городом нужно включать фары днем

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 11 февраля 2013 года, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

Читайте такжеПредстоящая реформа МВД лишит ГАИ функции выдачи водительских удостоверенийТаким образом автомобили получают дополнительное обозначение в условиях недостаточной видимости, в частности в осенне-зимний период.

За нарушения этого правила предусмотрен штраф в размере от 425 до 510 гривен.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму с сентября действуют штрафы для автомобилей с украинскими госномерами за пребывание на территории полуострова более 90 дней.