Россия стягивает военную технику в Симферополь и на границу Крыма с Украиной - Тымчук

Об этом руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил на свой странице в Facebook.

В частности, по данным Тымчука, в г. Симферополь в составе береговых войск Черноморского флота РФ сформирован 8-й отдельный артиллерийский полк, который оперативно подчинен командованию Южного военного округа. Вооружение - около 60 ствольних и реактивных артиллерийских систем (самоходные гаубицы и РСЗО «Торнадо»), а также противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТКРС).

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Также эксперт сообщил, что в районе перешейка (н.п. Армянск) продолжается формирование смешанной артиллерийской группы оккупационных войск из следующих подразделений воинских частей ВС РФ (из состава ЧФ, а также ранее переброшенных в Крым): сформированного 8-го отдельного артиллерийского полка (ЧФ РФ); артподразделений 810-й отдельной бригады морской пехоты (ЧФ РФ); 943-го реактивного артиллерийского полка 291-й артиллерийской бригады; 205-й отдельной мотострелковой бригады.